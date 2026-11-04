In ihrer limitierten Abfüllungs-Serie Genesis beschreibt die Islay-Farmdestillerie Kilchoman die 1.130 Tage dauernde Reise von der Ernte der Gerste bis zur Abfüllung in die Flasche. Nach den Bottlings Stage 1: Harvest, Stage 2: Malting, Stage 3: Peating und Stage 4: Mashing erreichen wir an den Tagen 29-33 die Stage 5: Fermenting. Für diesen Single Malt kombinierte Kilchoman zwei unterschiedliche Hefe-Stämme mit zwei unterschiedlichen Fasstypen.

Kilchoman Genesis: Stage 5 · Fermenting, verpackt in der exklusiven Kilchoman Premiumbox, erscheint exklusiv für den deutschen Markt. Mehr über die Abfüllung, die den Handel mit einer UVP von 74,90 € erreicht, In der Presse-Info von HaWe Bremen:

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Neu bei HaWe Bremen: Kilchoman Genesis Series Stage 5 – Fermenting: Matured in Port & Bourbon Casks – 2 different yeast types

Die Edition ist exklusiv für den deutschen Markt verfügbar und bildet den fünften Teil der limitierten Serie, welche die einzigartige Entstehungsgeschichte des Kilchoman Whiskys porträtiert. Die Edition ist im Handel mit einer UVP von 74,90 € verfügbar.

Im Zeichen der Fermentation vereint diese Edition eine exklusive Auswahl an Tawny-Portweinfässern sowie Bourbon Fässern mit einer erstmals erprobten Hefekombination. Das Ergebnis ist eine elegant-fruchtige Komposition, die den prägenden Einfluss unterschiedlicher Hefetypen auf den rauchigen Charakter des Kilchoman Single Malts erlebbar macht. Der Tawy-Portwein-Einfluss schafft eine intensive Fruchtsüße. Die Genesis-Serie zählt zu den seltenen Kilchoman Editionen, für die zwei unterschiedliche Gerstensorten miteinander kombiniert werden: Die eigene Farm-Gerste 20 ppm Rockside Barley sowie typische Port Ellen Maltings getorfte Gerste mit 50 ppm. Abgefüllt wird die limited Edition Stage 5 in natürlicher Fassstärke bei 49,8 % Vol..

Kilchoman Genesis Stage 5: Fermenting

2026 Cask Type: Die einzigartige Kombination zweier Hefe- sowie Fasstypen. Genesis Stage 5 – Fermenting zeigt den Einfluss verschiedener Hefetypen. Erstmals kommt eine neue Hefe zum Einsatz, zusammen mit einem hochintensiven Port Reifung – für eine besonders intensive Süße. Hierbei wurden die Portweinfässer (40 %) wurden mit frischer Presshefe & Bourbonfässer (60 %) mit Trockenhefe fermentiert.

Der Whiskyprozess bei Kilchoman · Genesis: Genesis erzählt die Geschichte der Entstehung vom Kilchoman Whisky – die 1130 Tage andauernde Reise von der Gerste bis zur finalen Flasche mit dem Ziel, die Tradition des landwirtschaftlichen Brennvorgangs wieder aufleben zu lassen. Jede Phase des Whiskyherstellungsprozesses hat einen tiefgreifenden Einfluss auf den Charakter des Whiskys. Genesis repräsentiert diese einzigartige Entstehungsgeschichte des Kilchoman-Whiskys und teilt damit das Bestreben des Kilchoman Gründers Anthony Wills, die jahrhundertealte und aufwendige Tradition des Farm Distilling neu zu beleben. Kilchoman Genesis Stage 5 · Fermenting, bildet die fünfte Etappe der limitierten Serie, verpackt in der exklusiven Kilchoman Premiumbox – exklusiv für den deutschen Markt.

Genesis Stage 5 Fermenting · Days 29 – 33: Once the sweet, malty and slightly smoky wort is drained from the mash tun, our distiller‘s yeast is added to trigger fermen­tation and the creation of alcohol. Our exceptionally long 90-hour fermentation allows complex esters to develop and lactic acid to build up, producing creamy, buttery and particularly fruity notes. The FERMENTING release is a specially selected combination of different yeast types representing stage 5 of production. This expression is produced from a combination of ex-bourbon casks from a dried yeast fermentation, which is rare for Kilchoman, and ex-port casks from a pressed yeast batch. The Genesis series is one of the very few Kilchoman releases produced from a combination of our 20ppm Rockside barley, grown here at Kilchoman, and 50ppm barley peated by Port Ellen Maltings.