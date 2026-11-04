Kavalan geht auf Deutschland Tour!

Kavalan´s Global Brand Ambassador David Chen besucht Süddeutschland für exklusive Termine. Begleitet wird von Silvia Engelhardt, Brand Ambassador DACH aus Deutschland. Nach den Stopps in Heppenheim am 12.11. und Stuttgart am 13.11. bildet die Kavalan Dinner Experience im Europa-Park Rust am 14. November 2026 den Abschluss.

Hier alle weiteren Infos inklusive Ticket-Links:

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Kavalan mit Global Brand Ambassador David Chen auf Tour in Deutschland

Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG aus Meckenheim, langjähriger deutscher Vertriebspartner der King Car Germany GmbH, holt Kavalan´s Global Brand Ambassador David Chen für drei exklusive Termine nach Süddeutschland.

Unterstützt wird David von Silvia Engelhardt, Brand Ambassador DACH aus Deutschland. Gemeinsam vermitteln sie Hintergrundwissen zur Destillerie, dem besonderen Herstellungsverfahren und den verschiedenen Facetten der Kavalan Whiskys. Persönliche Anekdoten sowie Einblicke in die Menschen und Köpfe hinter der Marke machen die Tour zu einer Reise in die faszinierende Welt des taiwanesischen Whiskys.

Silvia Engelhardt

Marketing Manager & Brand Ambassador

Den Auftakt der Tour bildet ein Tasting am Donnerstag, 12. November 2026 bei Wein- und Getränkewelt Weiser in Heppenheim, seit vielen Jahren ein beliebter Anlaufpunkt für Whisky Begeisterte und selbst große Kavalan Fans.

Am Freitag, 13. November 2026 stoppt die Tour in der BIX Lounge in Stuttgart. In der Bar des renommierten Jazz Clubs erwarten die Gäste fünf Kavalan Solisten mit kleinen Food Pairings.

Den Abschluss bildet die Kavalan Dinner Experience im Europa-Park Rust am Samstag, 14. November 2026. Hier erwartet die Gäste ein besonderer Abend, bei dem kulinarischer Genuss und die Welt des taiwanesischen Whiskys miteinander verbunden werden. Im Mittelpunkt steht ein 4-Gang-Menü, das speziell auf ausgewählte Whiskys der renommierten Kavalan Brennerei aus Taiwan abgestimmt ist. Die Kombination aus hochwertiger Küche und charaktervollen Whiskys verspricht ein Genusserlebnis für alle Sinne.

Hier die Tour noch einmal im Überblick:

Donnerstag, 12.11.2026, Wein- und Getränkewelt Weiser, Heppenheim; Start, 20 Uhr

https://www.getraenkewelt-weiser.de/category.php/tasting-weinproben/whisky-tasting-die-welt-von-kavalan-mit-silvia-engelhardt-24613.html

Freitag, 13.11.2026, BIX Lounge, Stuttgart; Start, 18 Uhr

https://www.bix-stuttgart.de/gastronomie/whisky-kavalan-masterclass-mit-david-chen-tastin-i6abet/

Samstag, 14.11.2026, Europa-Park, Rust; Start 19 Uhr

https://www.europapark.de/de/events/kavalan-whisky-dining-experience

Für Kurzentschlossene gibt es noch wenige Restkarten über die jeweiligen Locations.