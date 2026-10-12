Im Jahr 2024 präsentierte die Islay-Farm-Destillerie Kilchoman erstmals ihren vornehmlich in Oloroso Sherry-Fässern gereiften Single Malt Sanaig in einer fasstarken Edition. Nun, zur Mitte des Oktobers, wird die neue 2026er Edition des Kilchoman Sanaig Cask Strength den Handel in Deutschland erreichen. Sie wird dann in begrenzter Stückzahl mit einer UVP von 79,90 € erhältlich sein.

Alle weiteren Infos zur Kilchoman Sanaig Cask Strength Limited Edition 2026 finden Sie in der Aussendung, die wir von HaWe Bremen erhalten haben:

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Neu bei HaWe Bremen: Kilchoman Sanaig Cask Strength 2026

Nach der sehr erfolgreichen Premiere im Jahr 2024, folgt zu Mitte Oktober die ikonische Sherry-Edition als limitierte Abfüllung in natürlicher Fassstärke: Kilchoman Sanaig Cask Strength Limited Edition 2026.

Mit dem Sanaig Cask Strength präsentiert Kilchoman seine ikonische Sherry-Edition als streng limitierte Abfüllung in natürlicher Fassstärke – ein außergewöhnlicher Islay Single Malt, der insbesondere Liebhaber von Sherry und intensivem Torf begeistern dürfte. Mit einem exklusiven Cask Strength Design kommt der Islay Malt mit einem Alkoholvolumen von 57,5% und bringt intensive Raucharomen, die auf eine süßliche Fruchtigkeit von reifem Obst, begleitet von warmen Zimtnuancen treffen.

Kilchoman Sanaig Cask Strength – 2026 Limited Edition – 57,5 % Vol. – Dark Batch

Der exklusive Kilchoman Sanaig reifte wie der klassische Sanaig vornehmlich in Oloroso Sherry-Fässern, wurde jedoch in natürlicher Fassstärke von 57.5 % Vol. abgefüllt. Anstelle der Zugabe von Wasser wurde dieser Sanaig in natürlicher Fassstärke kreiert. Das Ergebnis ist eine intensive Kombination aus reichhaltigem Torfrauch, Zimtsüße und gekochtem Steinobst, Gewürzen und dunkler Schokolade. Die Edition wird mit einer UVP von 79,90 € und in einer limitierten Stückanzahl im Handel verfügbar sein.

Original Tasting Notes

Nose: rich sherry infused smoke, sultanas, red berries, and orange zest.

Palate: dark chocolate, sticky raisins, with notes of sticky BBQ smoke and sweetness.

Finish: ashy smoke with waves of sweetness and rich spices.