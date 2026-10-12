Proximo schließt Great Jones Distillery in New York

Sechs Jahre lang war Great Jones Distillery in New York im Bau. Sie hatte mit „strengen“ städtischen Vorschriften, jahrhundertealten Brandschutzauflagen sowie der Covid-19-Pandemie zu kämpfen. Im August 2021 konnte sie dann als erste Destillerie nach der Prohibition in Manhattan eröffnen (wir berichteten). Auf über 2500 Quadratmetern produzierte die Brennerei sowohl Bourbon als auch Rye. Eigentümer Proximo bot dort zudem ein Besucherzentrum samt Tasting-Bar und geführten Touren sowie ein Restaurant mit einer Speakeasy-Bar. Etwas mehr als sechs Jahre später schließt die Great Jones Distillery nun wieder.

Am 2. Oktober reichten Great Jones Distillers eine sogenannte WARN-Meldung (Worker Adjustment and Retraining Notification) ein – eine gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung über geplante Massenentlassungen. Die Schließung betrifft alle 26 Arbeitsplätze an dem Standort, die geplanten Stellenstreichungen sollen zum 7. Dezember 2026 wirksam werden.

Proximo Spirits teilte in einer Erklärung mit:

“The decision followed a thorough review of the current beverage industry trends, market conditions, and overall company business strategy. “We are incredibly grateful to everyone who has been a part of the Great Jones community. Great Jones Whiskey and Black Dirt Distillery products will be available for purchase online and in select retailers.”

Ein Sprecher von Proximo Spirits erklärte weiter, das Besucherzentrum werde „bis auf Weiteres“ geschlossen bleiben.