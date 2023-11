Vorweihnachtszeit ist die Zeit der Geschenkeratgeber – und dieser hier von Proximo (Bushmills, Proper No. Twelve) ist ganz praktisch nach dem vorhandenen Budget gegliedert:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Flüssige Geschenkideen für jeden Charakter

Mit Proper No. Twelve und Bushmills Irish Whiskey stilvoll durch die Feiertage navigieren

Die Weihnachtsmärkte öffnen und die ersten Weihnachtsfeiern werden geplant – wir starten offiziell in die Vorweihnachtszeit. Zeit, sich um die diesjährigen Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Was schenkt man dem Kumpel, den Schwiegereltern in Spe, der Arbeitskollegin, die man beim Wichteln gezogen hat oder dem Partner, der so stolz auf seine Hausbar ist? Mit Proper No. Twelve und Bushmills findet man für jede Gelegenheit, jeden Charakter und jedes Budget ganz einfach ein stilvolles Geschenk.

Geschenke unter 25 Euro

Bushmills Blackbush – Ein Klassiker für alle Fälle

Beim Wichteln die Kollegin gezogen, über die man fast nichts weiß, außer, dass sie gern in Cocktail-Bars geht? Dann ist Bushmills Blackbush vermutlich eine gute Geschenkidee: Mit seinen reichhaltigen, fruchtigen Noten und dem tiefgründigen, intensiven Charakter lässt er sich sowohl pur als auch im Cocktail genießen und ist damit ein toller Allrounder für die Hausbar. Im Handel ist dieser Klassiker für 20,00 Euro erhältlich.

Proper No. Twelve – Der authentische Ire für beste Freunde

Keine Lust, in diesem Jahr nur Socken zu verschenken? Wir wäre es denn mit Socken und einem „proper“ Irish Whiskey? Mit seinem sanften Geschmack mit Noten von Vanille, Honig und geröstetem Holz lädt Proper No. Twelve dazu ein, gemeinsam mit guten Freunden auf die kleinen Siege des Alltags anzustoßen – getreu dem aktuellen Kampagnenmotto „Mark every win“. Aktuell ist der sanfte Ire im Handel in schicker Geschenkverpackung zu finden – man muss sich also nicht mal ums Verpacken kümmern. Und das alles mit einem Budget von 20,99 Euro.

Geschenke unter 40 Euro

Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old – Wenn es Besonders sein darf

Steht der Besuch bei den Schwiegereltern an? Oder der beste Freund steht auf Irish Whiskey? Dann ist der Bushmills Single Malt Irish Whiskey 10 Year Old einen Blick wert: Denn dieser Single Malt lädt mit seinem weichen Geschmack und Noten von reifen Früchten, Milchschokolade und einem Hauch getoastetem Holz dazu ein, sich zurückzulehnen und das Jahr gemeinsam Revue passieren zu lassen. Zehn Jahre lang reifte er in alten Oloroso-Sherry- und Bourbon-Fässern und ist damit ein schönes Beispiel der über 400-jährigen Tradition von Bushmills in der Whiskey-Herstellung. Im aktuellen On-Pack mit Tumbler ist dieser Whiskey für 31,99 Euro zu haben.

Geschenke für besondere Menschen

Die Bushmills Causeway Collection 2023 – Für Kenner und Sammler

Wer nach dem ganz besonderen Geschenk für Whiskey-Kenner und -Sammler sucht, der sollte sich die beiden neuen Qualitäten der Causeway Collection 2023 ansehen: Inspiriert vom Giant’s Causeway sind diese einzigartigen Single Malts mit den außergewöhnlichen Finishes ein absolutes Must-Have. Der 12 Year Old New American Oak Cask wurde nach seiner 11- jährigen Reifung in Oloroso-Sherry- und Bourbon-Fässern für ein Jahr in neuen amerikanischen Eichenfässern nachgereift, was die Noten von karamellisiertem Apfel, Pfirsich und Eiche noch verstärkt hat. Währenddessen reifte der 21 Year Old Vermouth Cask zunächst

18 Jahre lang in Oloroso-Sherry- und Bourbon-Fässern, bevor er für sein Finishing in handverlesene Fässer verlegt wurde, in denen zuvor weißer Wermut aus der italienischen Piemont-Region gelagert wurde. Beide Qualitäten sind ganz besondere Schätze des Irish Single Malt und zum Preis von 110 Euro (12 Year Old New American Oak Cask) und 375 Euro (21 Year Old Vermouth Cask) auf www.ludwig-von-kapff.de erhältlich.