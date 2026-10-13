The House of Suntory kann sich bei der diesjährigen International Spirits Challenge über eine Vielzahl an Auszeichnungen und Medaillen erfreuen. So erhielt The Yamazaki 25 Years Old mit der ISC Trophy die höchstmögliche Auszeichnung in der Kategorie Japanese Whisky. Zudem wurde zum japanischen Whisky-Hersteller des Jahres gekürt. Double Gold ging an die Single Malts The Hakushu Peated Malt 18 Years Old und The Hakushu 25 Years Old. Viele weitere Bottlings aus dem Portfolio erhielten die Auszeichnung Gold. Eine vollständige Auflistung dieser Abfüllungen finden Sie in der Pressemitteilung von Suntory Global Spirits:

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The Yamazaki 25 Years Old gewinnt ISC Trophy

Der Yamazaki 25 Years Old von The House of Suntory wurde bei der International Spirits Challenge 2026 in der Kategorie Japanischer Whisky mit einer Trophäe ausgezeichnet, und Suntory Spirits wurde zum japanischen Whisky-Hersteller des Jahres gekürt

Damit hat Yamazaki bereits das vierte Jahr in Folge eine Trophäe in der Kategorie Japanischer Whisky gewonnen

Frankfurt – 12. Oktober 2026 – Suntory Global Spirits, ein weltweit führender Hersteller von Premium-Spirituosen, gab letzte Woche bekannt, dass der Yamazaki Single Malt Whisky 25 Years Old von The House of Suntory bei der International Spirits Challenge (ISC) 2026 mit einer Trophäe ausgezeichnet wurde, die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs in der Kategorie Japanischer Whisky. Damit erhält bereits das vierte Jahr in Folge ein Yamazaki-Whisky diese Auszeichnung.

Warum ist der Sieg des Yamazaki 25 Years Old bei der International Spirits Challenge 2026 so bedeutend?

Mit diesem jüngsten Erfolg hat Yamazaki nun zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung des Wettbewerbs in der Kategorie Japanischer Whisky gewonnen: Yamazaki 25 Years Old im Jahr 2023, Yamazaki 12 Years Old im Jahr 2024 und Yamazaki 18 Years Old im Jahr 2025.

Dieser Erfolg festigt Yamazakis Position unter den weltweit führenden Spirituosen und unterstreicht die Anführung von Suntory Global Spirits im Bereich exzellenter Whiskys.

Die Auszeichnung unterstreicht zudem, wie wichtig es ist, die von der Japan Spirits & Liqueurs Makers Association festgelegten Standards für japanischen Whisky einzuhalten; Standards, die dazu beitragen, die Authentizität, das Erbe und die Handwerkskunst dieser Kategorie zu bewahren. Da The House of Suntory begonnen hat das Logo der Association nach und nach auf den authentischen japanischen Whisky-Produkten auszuweisen, können Konsumenten Whiskys, die diese Standards erfüllen, in Zukunft leichter erkennen.

„Der Yamazaki 25 Years Old wurde erstmals 1999 auf den Markt gebracht, und im Jahr 2021 haben wir den Whisky weiterentwickelt, um noch gezielter “Tsukuriwake” – die Vielfalt unserer Whiskyherstellung – und “Tsukurikomi” – die Raffinesse und Meisterschaft hinter unserem Handwerk – zum Ausdruck zu bringen“, sagte Shinji Fukuyo, Chief Blender bei Suntory. „Zu sehen, wie der Yamazaki 25 Years Old heute diese renommierte Auszeichnung erhält, ist für unser gesamtes Team von großer Bedeutung. Es bestätigt sowohl die Kontinuität unserer Handwerkskunst über Generationen hinweg als auch unser unerschütterliches Engagement Whiskys zu kreieren, die das Erbe von Yamazaki gleichzeitig würdigen und weiterentwickeln.“

Was ist die International Spirits Challenge und wie werden ihre Auszeichnungen vergeben?

Die International Spirits Challenge ist einer der renommiertesten Wettbewerbe der Branche mit einer Jury aus weltbekannten Experten, die Spirituosen hinsichtlich ihrer Qualität, ihrer Ausgewogenheit und ihres Charakters beurteilen.

Die Juroren der International Spirits Challenge bemerkten: „Es gibt einen Grund, warum Yamazaki weltweit so als Maßstab für Qualitäts-Whisky anerkannt ist. Die Kombination aus Textur und Fruchtigkeit, die vielschichtigen Aromen – dieser Whisky hat alles, was mich dazu bringt, noch ein kleines bisschen mehr davon zu wollen.“

Wie schmeckt der Yamazaki 25 Years Old?

Farbe: Bernstein

Bernstein Nase: Rauchige Noten von Mizunara-Weihrauch, gefolgt von einem komplexen Bouquet aus reifen Kaki und Ume-Pflaumen Noten.

Rauchige Noten von Mizunara-Weihrauch, gefolgt von einem komplexen Bouquet aus reifen Kaki und Ume-Pflaumen Noten. Gaumen: Ein rauchiger erster Schluck mit Noten von Mizunara-Sandelholz, die sich entfalten und zu komplexen Schichten aus der subtilen Süße von Kaki, herben Ume-Pflaumen-Noten und sanften, würzigen Shoga-Ingwer-Noten vertiefen.

Ein rauchiger erster Schluck mit Noten von Mizunara-Sandelholz, die sich entfalten und zu komplexen Schichten aus der subtilen Süße von Kaki, herben Ume-Pflaumen-Noten und sanften, würzigen Shoga-Ingwer-Noten vertiefen. Abgang: Tiefgründiger, langer Abgang mit Mizunara-Rauchigkeit und anhaltenden, subtil süßen Holznoten, die nachklingen.

Welche weiteren bedeutenden Auszeichnungen hat „The House of Suntory“ gewonnen?

Zusätzlich zu dieser höchsten Auszeichnung erhielten der Hakushu 18 Years Old Peated Malt und der Hakushu 25 Years Old jeweils Doppelgoldmedaillen, welche die außergewöhnliche Qualität und Stärke des Portfolios von The House of Suntory einmal mehr unterstreichen.

Suntory Spirits wurde zudem zum siebten Mal in Folge als Produzent des Jahres in der Kategorie Japanischer Whisky ausgezeichnet.

Alle weiteren Auszeichnungen sind im Folgenden aufgeführt:

Trophäe

Der Yamazaki Single Malt Whisky 25 Years Old

Doppeltes Gold

Der Hakushu Single Malt Whisky Peated Malt 18 Years Old

Der Hakushu Single Malt Whisky 25 Years Old

Gold