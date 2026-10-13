TTB-Neuheit: The Macallan Home Collection The Estate

Im Spätsommer 2022 startete The Macallan mit der Home Collection eine neue Abfüllungs-Serie (wir berichteten). Jährlich sollten neue Bottlings das Anwesen und Brennereigebäude von Macallan herausstellen und würdigen. Nach der Premiere mit der Abfüllung The Distillery folgte im Jahr darauf River Spey. Und anschließend legte die Home Collection eine Pause ein.

Jetzt scheint die Serie fortgesetzt zu werden. Denn wir konnten in der us-amerikanischen TTB-Datenbank die Etiketten (in schwarz-weiß) der Abfüllung The Macallan Home Collection The Estate entdecken. Das Backlabel stellt „ginger, plum and milk chocolate“ als key notes heraus. Der Single Malt kommt mit 45,7 % Vol. in die Flaschen, die diese Etiketten tragen sollen: