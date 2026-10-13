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TTB-Neuheit: The Macallan Home Collection The Estate

Die Serie, die das Anwesen und Brennereigebäude von Macallan herausstellt, findet anscheinend eine Fortsetzung

Im Spätsommer 2022 startete The Macallan mit der Home Collection eine neue Abfüllungs-Serie (wir berichteten). Jährlich sollten neue Bottlings das Anwesen und Brennereigebäude von Macallan herausstellen und würdigen. Nach der Premiere mit der Abfüllung The Distillery folgte im Jahr darauf River Spey. Und anschließend legte die Home Collection eine Pause ein.

Jetzt scheint die Serie fortgesetzt zu werden. Denn wir konnten in der us-amerikanischen TTB-Datenbank die Etiketten (in schwarz-weiß) der Abfüllung The Macallan Home Collection The Estate entdecken. Das Backlabel stellt „ginger, plum and milk chocolate“ als key notes heraus. Der Single Malt kommt mit 45,7 % Vol. in die Flaschen, die diese Etiketten tragen sollen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
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