The Macallan mit neuer Reihe: The Home Collection, The Distillery

The Macallan stellt eine neu Abfüllungs-Serie vor: The Home Collection, The Distillery. In dieser Reihe werden jährlich neue Bottlings veröffentlicht, die das Anwesen und Brennereigebäude von Macallan herausstellen und würdigen. Für die erste Abfüllung dieser Reihe schuf der lokalen Künstler Colin Rizza, der auch ein langjähriger Mitarbeiter von The Macallan ist, ein Aquarell des neuen Brennerei-Gebäudes und der umgebenden Landschaft, welches sich auf der Umverpackung wiederfindet.

Der Whisky reifte in speziell ausgewählten europäischen und amerikanischen Eichenfässern und Refill Casks und wurde mit 43,5 % Vol. abgefüllt. Die offiziellen Tasting Notes versprechen in der Nase Aromen von Karamell, Feigen, Datteln, Mandeln, Eiche, Milchschokolade und eine sanfte blumige Note. Am Gaumen erneut Karamell, dazu Eichen-Noten, dann Ingwer und Vanille. Im mittellange Finish zeigen sich Ingwer und Eiche.

Erhältlich ist diese Abfüllung in den The Macallan Boutiquen in der Brennerei und auf den Flughäfen. Angabe zur Auflage oder Preis können wir der Website der Brennerei nicht entnehmen.