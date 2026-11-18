Vier Bottlings des Whiskys aus der Brennerei Macallan, alt und jung, sind heute in der Verkostung bei Serge Valentin zu finden (weil, so Serge, man kein Verkostungsblog führen kann, ohne wenigstens hin und wieder Macallan zu verkosten).

Sehr schwer gefallen muss es ihm aber nicht sein, wenn man die Bewertungen der Abfüllungen ansieht – zwischen 88 und 93 Punkten haben sich die Bewertungen bewegt. Hier finden Sie die Tasting Notes, unten wie immer unsere Tabelle:

Abfüllung Punkte

Time’s Telling 2011/2025 ‘Macalabash’ (53.6%, Lucky Choice, Oxhead Whisky Co. & Harmony Whisky, bourbon hogshead, #210023, 118 bottles) 88 Macallan 18 yo 2007/2026 (53%, Speymalt, Gordon & MacPhail for LMDW, Anthologie, 2nd fill sherry, Cask #16601202) 88 Macallan 10 yo (100°proof, Gordon & MacPhail, 37.5cl, +/-1985) 91 Macallan 1962 (80°proof, OB, Campbell, Hope & King, Rinaldi Italy, embossed vintage, +/- 1977) 93

Und weil bislang ja noch bis auf eine Ausnahme alle Macallans, die am Markt sind, aus der alten Destillerie kommen, ist auch unser Bild von ihr…