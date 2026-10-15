Kirsch Import – Ein Dutzend Neuheiten von der Whisky Live Germany: Edradour, Single Malt 50yo, G&M 50th Anniversary Collection, The Alrik, Glenfarclas und mehr…

Eine Menge Neuheiten wurden von Kirsch Import auf der Whisky Live Germany in Hamburg vorgestellt, und diese kommen nun auch in den nächsten Tagen in den Fachhandel (und sukzessive dann auch zu Ihnen). Ein ganzes Dutzend ist es, fünf davon in einer Anniversary Box von Gordon & MacPhail (darunter auch die Lost Distillery Littlemill), dazu eine Sonderabfüllung der Glasgow Distillery, ein neuer Kanosuke aus Japan, ein Glenfarclas, The Alrik aus der Hercynian Distilling Co., ein 50 Jahre alter Islay Single Malt ungetorft (welche Destillerie könnte das bloß sein?) und zwei Special Releases aus Edradour.

Das war der Überblick, hier folgen die Details:

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50 Jahre & viele erste Male: Highlights der Whisky Live Germany 2026

Von 50 Jahren Kirsch Import über 40 Jahre Andrew Symington bis zu zahlreichen Abfüllungen, die erstmals in Deutschland probiert werden konnten: Auf der Whisky Live Germany gab es reichlich Anlass zum Anstoßen und Entdecken. Stöbern Sie jetzt noch einmal in Ruhe durch ausgewählte Whisky- und Rum-Highlights der Messe!

Edradour No. 1 & No. 2: 40 Jahre Andrew Symington

Edradour No. 1 steht für den historischen Teil der kleinen Highland-Brennerei, No. 2 für ihre Erweiterung, aus der erst seit 2025 Whisky erhältlich ist. Die beiden Anniversary Releases feiern Andrew Symingtons 40 Jahre in der Branche – einmal mit sechs Jahren in First Fill PX, einmal mit acht Jahren in First Fill Châteauneuf-du-Pape.

Edradour No.1 2020/2026 – 6 y.o. – 1st Fill PX Hogsheads – Anniversary Release

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein Bouquet aus sonnenverwöhnten Rosinen und dunklen Pflaumen wird von der Süße goldener Honigwaben und Toffee getragen, während ein Hauch Zimt für eine würzige Sherry-Note sorgt.

Geschmack: Die 1st Fill PX-Reifung offenbart sich in einer geschmeidigen Textur, die von cremigem Karamell und der intensiven Fruchtigkeit dunkler Steinfrüchte dominiert wird. Sanfte Eichennoten verleihen dem Destillat Struktur und Tiefe.

Nachklang: Das Finish hallt mit edler Schokolade und getrockneten Früchten lange nach, wobei feingliedrige Tannine und die Würze der Eiche ein ausdrucksstarkes Finale zeichnen.

Edradour No.2 2018/2026 – 8 y.o. – 1st Fill Châteauneuf-du-Pape Hogsheads – Anniversary Release

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase entfaltet sich ein Zusammenspiel aus reifen Kirschen und dunklen Beeren, das von floralem Honig und einer feinen Vanillenote getragen wird. Subtile Akzente von Orange und Eichenholz verleihen dem Bouquet eine elegante Komplexität.

Geschmack: Ein vollmundiger Antritt offenbart saftige Beerenfrucht und süßes Toffee, ergänzt durch die herbe Tiefe dunkler Schokolade. Eine würzige Pfeffernote harmoniert dabei mit markanten Eichenholznoten.

Nachklang: Das Finale verweilt langanhaltend mit der Süße von Karamell und einer charaktervollen, trockenen Würze aus dem Holz.

Old School Single Malt 50 y.o.: Drei Whisky-Generationen

Der Oldschool Single Malt 50 y.o. erzählt auf seinem Etikett Kirsch-Geschichte. Zu sehen sind Firmengründer Dieter Kirsch, Geschäftsführer Christoph Kirsch sowie Andrew Symington als einer der langjährigsten Geschäftspartner. Auch für ihn ist 2026 ein Jubiläumsjahr: Der Signatory-Gründer blickt auf 40 Jahre in der Whiskybranche zurück.

Gordon & MacPhail 50th Anniversary Collection 5x70cl – 50th Anniversary Kirsch Import (G&M)

Es gibt Kollektionen, die sofort eine Geschichte erzählen – dieses Jubiläumsset zum 50-jährigen Bestehen von Kirsch Import ist eine flüssige Chronik schottischer Destillierkunst. Kuratiert vom Traditionshaus Gordon & MacPhail, vereint es fünf Dekaden und fünf legendäre Brennereien in einer Komposition, die Seltenheitswert und handwerkliche Perfektion atmet.

Zum Set gehören der Caol Ila 1976, Bruichladdich 1988, Littlemill 1991, Macallan 2001 und Benromach 2012. Von der geschlossenen Lowland-Brennerei bis zum begehrten Macallan entstand so eine hochkarätige Zeitreise, von der nur 50 existieren.

The Alrik: Rauchzeichen aus dem Harz

The Alrik aus der Hercynian Distilling Co. wird mit Erlen- und Buchenholzrauch hergestellt. Für Best Dram abgefüllt, verbindet er diesen ungewöhnlichen Rauchcharakter mit Noten aus dem Oloroso Sherry Hogshead, die sich bei kräftigen 59,1% vol. entfalten. Nur 219 Flaschen wurden abgefüllt.

The Alrik (Hercynian Distilling) – Oloroso Sherry Cask (Best Dram)

Das Auge erblickt ein sattes Gold-Bernstein, das ohne Kältefiltration und Farbstoffe in die markante Flasche mit ihrem kontrastreichen schwarzen Label gefüllt wurde. In der Nase entfaltet sich ein komplexes Bouquet aus braunem Zucker und getrockneten Früchten wie Pflaume und Feige, stets unterlegt von einem präsenten, aber harmonischen Holzrauch. Am Gaumen zeigt die Fassstärke von 59,1 % Vol. ihre volle Struktur und bringt intensive Noten von dunkler Schokolade und würziger Nelke hervor, die in einem langanhaltenden, eichenbetonten Finale münden.

Glenfarclas 2014/2026: Sherry-Geschenk aus Familienhand

„The Spirit of Independence“, ein First Fill Sherry Butt und satte 64,4% vol.: Dieses Single Cask entspricht ganz der traditionellen Glenfarclas-DNA. Das Fass mit der Nr. 5191 wurde unverfälscht, mit Demerara-Nachklang und in 643 Flaschen eigens zum 50. Jubiläum von Kirsch Import abgefüllt.

Tasting Notes

Aroma: Tiefgründige Sherrytöne treffen auf die konzentrierte Aromatik dunkler Trockenfrüchte und ein malzig-warmes Fundament.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich die prägnante Struktur der Eiche, die von schmelzendem Karamell und der intensiven Fruchtigkeit des Sherryfasses harmonisch begleitet wird.

Nachklang: Das Finale überzeugt mit einer eleganten Holzwürze und der charakteristischen, dunklen Süße von Demerara-Zucker.

Kanosuke 2019/2026: Sherry-Kraft aus Kagoshima

Japanischer Whisky ist begehrt, Single Casks aus jungen Brennereien wie Kanosuke erst recht. Zum 50. Jubiläum von Kirsch Import kommt dieser sechsjährige Single Malt aus dem Sherry Butt mit satten 62% vol. in die Flasche. Nur 569 Exemplare gibt es von der fassstarken Rarität aus Kagoshima.

In der Nase entfaltet sich ein opulentes Bouquet von reifen dunklen Früchten und süßen Trockenfrüchten, das von feinem Honig und cremiger Vanille getragen wird. Am Gaumen zeigt sich der Whisky vollmundig und malzig, wobei die Süße von Karamell harmonisch mit nussigen Akzenten und würziger Eiche verschmilzt. Das Finale ist langanhaltend und komplex, geprägt von Kakao-Noten und einer überraschenden, dezenten salzigen Nuance, die subtil an die maritime Lage der Brennerei erinnert.

Glasgow Distillery 10 y.o.: Ein Butt voller Geschmack

Dieses exklusiv für Kirsch Import abgefüllte Single Cask zeigt die fruchtig-frische Seite der urbanen Brennerei. Üppige Schichten von Kirschen, Schokolade und Espresso mit pfeffriger Würze prägen das Geschmacksprofil. Das Oloroso Sherry Butt ergab 800 in idealer Trinkstärke befüllte Flaschen.

Tasting Notes

Aroma: Reife Kirschen und getrocknete Früchte verbinden sich mit den tiefen Röstnoten von Espresso und dunkler Schokolade zu einem komplexen Bouquet.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine harmonische Textur, in der intensive Kirscharomen auf schmelzende Schokolade und eine feine Espresso-Herbe treffen.

Nachklang: Das Finale ist langanhaltend und von einer markanten Würze aus schwarzem Pfeffer geprägt.