Mit Yamazaki Refill Spanish Oak führt The House of Suntory eine besondere Abfüllung in limitierter Auflage in recht vielen Märkte ein. Der Single Malt Japanese Whisky reifte, wie der Name der Name des Bottlings vermittelt, in Fässern aus spanischer Eiche, in denen zuvor bereits Whisky lagerte. Unseren Markt erreicht die Abfüllung mit einer unverbindliche Preisempfehlung von 239 €, mehr in der Pressemeldung:

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House of Suntory bringt den „Yamazaki Refill Spanish Oak“ in limitierter Auflage auf den Markt

Mehr als ein Jahrhundert, nachdem Spanish Oak Teil der Whiskyherstellung bei Yamazaki wurde, zeigt die neue limitierte Auflage einen noch raffinierteren und lebendigeren Ausdruck dieses unverzichtbaren Fassstils.

Frankfurt am Main, 19. Oktober 2026 – House of Suntory, das Gründungshaus des japanischen Whiskys, kündigt die Markteinführung des „Yamazaki Refill Spanish Oak“ an, eine limitierte Auflage, die eine unverwechselbare Facette der jahrhundertlangen Beziehung von Yamazaki zur spanischen Eiche hervorhebt. Hergestellt in Fässern aus spanischer Eiche, in denen zuvor bereits Whisky gereift ist, enthüllt diese neue Abfüllung den nuancenreichen Charakter, der entsteht, wenn sich ein Fass über seine erste Befüllung hinaus weiterentwickelt.

Spanish Oak ist seit der Gründung der Yamazaki-Brennerei durch Suntory-Gründer Shinjiro Torii im Jahr 1923 ein fester Bestandteil von Yamazakis Whiskyherstellung. Mehr als ein Jahrhundert später ist sie nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der Palette des Master Blenders sowie Ausdruck des unermüdlichen Strebens nach Handwerkskunst und Qualität. Im Laufe von Generationen der Whiskyherstellung hat Yamazaki sein Verständnis für die Fülle und die Tiefe, die spanische Eiche verleihen kann, sowie für die unterschiedlichen Ausdrucksformen, die das Holz im Laufe der Zeit offenbart, kontinuierlich vertieft.

Der „Yamazaki Refill Spanish Oak“ rückt eine dieser Ausprägungen in den Vordergrund. Der in limitierter Auflage erhältliche „Yamazaki Refill Spanish Oak“ wird in Fässern aus spanischer Eiche gereift, in denen zuvor bereits Whisky gelagert wurde. Er unterstreicht, dass die spanische Eiche bei wiederverwendeten Fässern milder wird, wodurch die mit dieser Eiche assoziierten lebhaften Noten roter Früchte besser mit dem hellen und eleganten Fruchtcharakter des Yamazaki harmonieren. Ganz im Sinne von Wabi-Sabi, der japanischen Wertschätzung von Schönheit, die sich im Laufe der Zeit entfaltet, nimmt das Fass nach der ersten Befüllung einen neuen Charakter an und offenbart eine verfeinerte, milde und lebendige Note der spanischen Eiche, während die für Yamazaki charakteristische Tiefe und Komplexität erhalten bleibt.

Diese kontinuierliche Erforschung spiegelt „Monozukuri“ wider, das japanische Streben nach Handwerkskunst durch akribische Liebe zum Detail, Verfeinerung und den ständigen Wunsch, das eigene Verständnis zu vertiefen. Bei Yamazaki kommt dieses Streben durch „Tsukuriwake“ zum Ausdruck, die Kunst, bei der Whiskyherstellung Vielfalt zu schaffen, wobei der Mixer von Yamazaki eine breite Palette an Whisky-Stilen entwickeln, von denen jeder seine eigenen, unverwechselbaren Aromen, Geschmacksnoten und Komplexität beisteuert.

Yamazaki Refill Spanish Oak – Verkostungsnotizen:

Farbe: Leuchtendes Bernstein

Bouquet: Geschmortes Aprikosenkompott, gebacken mit Nelken und Muskatnuss

Gaumen: Frische Kirschen mit getrockneten Feigen, geröstetem Pfirsich und Kakaosplittern

Abgang: Reichhaltige, fruchtbetonte Kaffeenoten und Holzrauch

Yamazaki Refill Spanish Oak wird in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, China, Deutschland, Australien, Frankreich, Spanien, Singapur, Taiwan, Südkorea, Kanada, Österreich, den Niederlanden, Italien, Mexiko, Malaysia, Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Schweiz und Schweden erhältlich sein.

Unverbindliche Preisempfehlung: 239 EUR