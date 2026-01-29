Neu von Baileys: Baileys White Chocolate Flavour with Rasberries Limited Edition

Eine neue Limited Edition des beliebten Whiskylikörs Baileys steht seit Anfang dieses Jahres in den Regalen: Der Baileys White Chocolate Flavour with Rasberries klingt nach einer süßen und fruchtigen Versuchung, die zu einem UVP von 13,99 Euro vom Ladenregal in die Hausbar wandern kann.

Diageo hat uns zum neuen Baileys White Chocolate Flavour with Rasberries eine Presseinfo geschickt, die wir um die handelsbezogenen Inhalte bereinigt haben und uns damit auf die Geschmacks- und Genussaspekte konzentrieren:

Neu: BAILEYS WHITE CHOCOLATE FLAVOUR WITH RASPBERRY

Hamburg, 29.01.2026 – Neues Jahr, neue Limited Edition heißt es bei Diageo, einem der weltweit führenden Hersteller von Premium-Spirituosen, mit Baileys White Chocolate Flavour with Raspberry. Der seit Januar 2026 verfügbare Likör kommt pünktlich zum Valentinstag in den Handel und stimmt mit seinen feinen Aromen bereits auf frühlingshafte Feierlichkeiten ein.

Premium-Genuss für alle Sinne

Die gewohnt cremige Textur von Baileys Original Irish Cream wird durch den Geschmack weißer Schokolade und süß-fruchtiger Himbeeren ergänzt – eine Geschmackskombination, die genau den richtigen Punkt zwischen aufregend und bekannt trifft. Das zieht Likör- Liebhaber:innen aller Altersgruppen an und begeistert geschmacklich: Einer von drei Deutschen entscheidet sich bei Schokolade am liebsten für weiße, weshalb diese Produkt- neuheit von Baileys mit dem Geschmack weißer Schokolade die deutschen Vorlieben perfekt trifft. Hinzu kommt die ansprechende rosa Farbe, die Baileys White Chocolate Flavour with Raspberry zu einem echten Hingucker auf Desserts, pur auf Eis oder in leckeren Heißgetränken macht.

Punktlandung für vielfältige Verzehranlässe

Die beliebteste Likörmarke in Deutschland spricht mit der neuen Limited Edition gezielt erwachsene Genussmenschen verschiedener Altersgruppen an. Schokolade steht in der Treating-Kategorie auf Platz 14, wird aber von Konsument:innen nicht mehr nur als kleine Belohnung gesehen, sondern auch als Snack, Dessert und genussvolles Geschenk – zahlreiche Anlässe für (Impuls-)Käufe der neuen Limited Edition mit dem Geschmack weißer Schokolade. Gleichzeitig gilt Schokolade als gern gesehenes Geschenk. Damit kommt Baileys White Chocolate Flavour with Raspberry gerade recht für verkaufsstarke Geschenkanlässe wie Valentinstag, Muttertag oder Ostern, die zu den begehrtesten außerhalb von Weihnachten zählen.

Verzehrempfehlung

Baileys White Chocolate Flavour with Raspberry passt perfekt zu Eiscreme, kreativen Desserts oder verwöhnenden Heißgetränken. Auch pur oder über Eis macht es jeden Moment zu etwas Besonderem.

Produktdaten

Baileys White Chocolate Flavour with Raspberry

Format: 500 ml

ABV: 17 Vol.-%

Verfügbarkeit: Seit Januar 2026

UVP: 13,99 €

Über Baileys

Baileys Sahnelikör wurde 1974 in Irland gegründet und vereint frische irische Sahne mit feinstem irischem Whiskey. Das Produktportfolio umfasst neben Baileys Original Irish Cream auch Sorten wie Baileys Chocolate, Salted Caramel und Espresso Crème. Zudem begeistert die Marke mit exklusiven Limited Editions wie Strawberries & Cream, Tiramisu und Zimtschnecke. Baileys ist in 153 Ländern erhältlich und rangiert derzeit auf Platz 7 der weltweit meistverkauften Spirituosen. Seit 2022 ist Baileys B Corp zertifiziert und setzt sich für eine integrative, rege- nerative und gerechte Ökonomie ein. Der Sahnelikör hat mehr Medaillen bei den renommierten San Francisco World Spirits Awards gewonnen als jeder andere Cremelikör.