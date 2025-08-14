NEU! Baileys Schokolade Haselnuss (mit Rezept)

Wer angesichts der momentan herrschenden Hitze von kühleren Zeiten träumt, für den haben wir soetwas wie einen Traumverstärker: Ab September, wenn es in unseren Landen wieder kuschelig werden kann, gibt es eine neue Sorte Baileys, den irischen Whiskylikör von Diageo: Mit Baileys Schokolade Haselnuss möchte man Genießer mit dem Geschmack von Zartbitter- und Milchschokolade sowie Haselnüssen verwöhnen. Und damit die Vorfreude noch größer wird, gibts von Baileys gleich ein Rezept dazu:

BAILEYS SCHOKOLADE HASELNUSS – DIE NEUE LIMITED EDITION WECKT VORFREUDE AUF DIE HERBST- UND WINTERZEIT

Hamburg, 14.08.2025 – Pünktlich zum Start in die kalte Jahreszeit präsentiert Diageo, einer der weltweit führenden Hersteller von Premium-Spirituosen, seine neue Limited Edition Baileys Schokolade Haselnuss. Die ab September 2025 erhältliche Innovation stimmt die Konsument:innen mit ihrem Schokolade-Haselnuss-Geschmack bereits im Herbst auf die gemütlicheren Monate ein.

Neue Premium-Variante für Genuss-Fans

Mit Baileys Schokolade Haselnuss bringt die beliebteste Likörmarke der Deutschen eine neue Premium-Variante auf den Markt, die speziell für Schoko-Liebhaber:innen entwickelt wurde. Neben der gewohnt cremigen Textur begeistert die Limited Edition mit dem reichhaltigen Geschmack von Zartbitter- und Milchschokolade, veredelt mit frischen Haselnüssen. Die perfekte Kombination für die Treating-begeisterten deutschen Verbraucher:innen sowie für Likör-Liebhabende im Speziellen, die stets gespannt auf die neueste innovative Baileys Limited Edition warten.

„Unsere neue Limited Edition ist eine pure, samtweiche Schokoladen-Haselnuss-Köstlichkeit. Ob gemütlich zuhause auf der Couch oder als besonderes Geschenk, dieser vollmundige Genuss wird zu etwas ganz Besonderem“,

so Leticia Davila, Baileys Brand Managerin für Nordeuropa.

Haselnuss trifft den Geschmack der Zielgruppe

Baileys spricht mit der Limited Edition gezielt eine junge erwachsene Zielgruppe von Treating orientierten Konsument:innen zwischen 18 und 34 Jahren an, die gerne Genussmomente zelebrieren. Der Haselnuss-Flavour stößt dabei auf großes Interesse: In Deutschland zählt Nougat zu den beliebtesten Schokoladen und Deutsche suchen online jährlich über eine halbe Million Mal nach Lebensmitteln mit Haselnussgeschmack. 59 Prozent der Verbraucher:innen wünschen sich laut Umfrage eine Baileys Variante mit Haselnussgeschmack. Die zeitlich begrenzte Verfügbarkeit der exklusiven Limited Edition macht Baileys Schokolade Haselnuss dabei noch begehrenswerter.

Verzehrempfehlung

Die schokoladig-nussige Note von Baileys Schokolade Haselnuss lässt sich pur mit Eis genießen, als Topping für Eiscreme und Kuchen oder in heißer Schokolade.

Baileys Hot Chocolate

50 ml Baileys Schokoalde Haselnuss

150 ml Milch

50 g Schokolade

Schlagsahne, Schokosoße & Haselnussstücke als Garnitur

Milch und Schokolade zusammen erhitzen, in eine Tasse geben, Baileys Schokolade Haselnuss darüber geben und mit Schlagsahne, Haselnussstücken und Schokosoße toppen.

Ein Drink enthält 6,72 g Alkohol.

Produktdaten

Baileys Chocolate

Format: 0,5 l

ABV: 17 Vol.-%

Verfügbarkeit: ab September 2025

UVP: 13,99 €