SLYRS: Jetzt kommt die neue Oktoberfest Edition 2025

Das Münchner Oktoberfest ist schon seit mehreren Jahren ein Anlass bei der Destillerie SLYRS, eine entsprechende Oktoberfest-Edition auf den Markt zu bringen. Der neue Single Malt, der in Bierfässern lagerte, ist nun ab sofort zu bestellen – ausgeliefert wird er am 21. August.
Die Destillerie ist übrigens momentan wegen einer Sperre eines Bahnübergangs mit dem Auto nur umständlich erreichbar (es gibt eine offizielle Umleitung über das Leitzachtal), man empfiehlt bis ca. nächste Woche die Anreise mit der Bahn – und belohnt Entdeckungsfreudige bis zum Ende der Bauarbeiten mit freiem Eintritt.
Hier aber einmal mehr zur SLYRS Oktoberfest Edition 2025:
Unsere SLYRS Oktoberfest Edition 2025 – „O`zapft is“!
Dieser besondere SLYRS Whisky reifte nach traditioneller Lagerung weitere neun Monate in ausgewählten Bierfässern bayrischer Craft-Brauereien, in denen zuvor spezielle Biere mit intensiven, kräftigen Geschmacksnoten lagerten.
Die Würze des Biers und unseres SLYRS Whiskys harmonieren perfekt und sorgen bei dieser exklusiven Edition für original bayrische Genussmomente. „O`zapft is“!
- Exklusiver Vorverkauf im SLYRS Webshop ab 14. August – 10 Uhr
- Versand der Ware ab 21. August
- Offizieller Release im SLYRS Laden und im Fachhandel am 22. August
Tasting Note
|Farbe:
|strahlender Bernstein mit goldenem Schimmer
|Geruch:
|kandierte Zitrusfrüchte, dunkle Schokolade und frisch gerösteter Kaffee, begleitet von einem Hauch blumigem Hopfen
|Geschmack:
|ausgewogene Süße mit reifen Äpfeln und Birnen, kräftiges Malzaroma wie geröstetes Brot, abgerundet mit feinen Karamell- und Vanillenoten
|Nachklang:
|Kräuterwürze und Hopfen vereinen sich zu einem harmonischen, leicht herben Abgang, der die Bierfasslagerung elegant widerspiegelt