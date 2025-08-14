SLYRS: Jetzt kommt die neue Oktoberfest Edition 2025

Das Münchner Oktoberfest ist schon seit mehreren Jahren ein Anlass bei der Destillerie SLYRS, eine entsprechende Oktoberfest-Edition auf den Markt zu bringen. Der neue Single Malt, der in Bierfässern lagerte, ist nun ab sofort zu bestellen – ausgeliefert wird er am 21. August.

Die Destillerie ist übrigens momentan wegen einer Sperre eines Bahnübergangs mit dem Auto nur umständlich erreichbar (es gibt eine offizielle Umleitung über das Leitzachtal), man empfiehlt bis ca. nächste Woche die Anreise mit der Bahn – und belohnt Entdeckungsfreudige bis zum Ende der Bauarbeiten mit freiem Eintritt.

Hier aber einmal mehr zur SLYRS Oktoberfest Edition 2025:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Unsere SLYRS Oktoberfest Edition 2025 – „O`zapft is“!

Dieser besondere SLYRS Whisky reifte nach traditioneller Lagerung weitere neun Monate in ausgewählten Bierfässern bayrischer Craft-Brauereien, in denen zuvor spezielle Biere mit intensiven, kräftigen Geschmacksnoten lagerten.

Die Würze des Biers und unseres SLYRS Whiskys harmonieren perfekt und sorgen bei dieser exklusiven Edition für original bayrische Genussmomente. „O`zapft is“!

Exklusiver Vorverkauf im SLYRS Webshop ab 14. August – 10 Uhr

Versand der Ware ab 21. August

Offizieller Release im SLYRS Laden und im Fachhandel am 22. August

Tasting Note