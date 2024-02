Den Lieblingsnachtisch im Glas genießen: Baileys Apfelstrudel Limited Edition

Wir bei Whiskyexperts widmen uns mit unserer Berichterstattung vielen Spielarten von Whiskygenuss: Als Single Malt, Blend, als Ready To Drink oder als Cocktail – und auch als Whiskeylikör. Eine der ausgefallensten Varianten der letzteren Kategorie können wir Ihnen heute präsentieren: Die Baileys Apfelstrudel Limited Edition. Sie wird ab Mitte März im Handel verfügbar sein und eine UVP von 12,99 Euro aufweisen.

Mehr darüber können Sie in der nachfolgenden Presseaussendung von Diageo lesen – samt zweier Inspirationen, wie man den Apfelstrudel in seiner flüssigen Form genießen könnte:

DEN LIEBLINGSNACHTISCH IM GLAS GENIESSEN: MIT DER BAILEYS APFELSTRUDEL LIMITED EDITION

14.02.2024 – Wenn der beliebte Sahnelikör Baileys die köstliche Welt des Lieblingsdesserts erkundet, ist der Erfolg vorprogrammiert. Denn dann dürfen sich erwachsene Naschkatzen auf ein einzigartiges Geschmackserlebnis freuen. DIAGEO, einer der führenden Hersteller von Premium-Spirituosen weltweit, präsentiert eine neue, exklusive Limited Edition: Baileys Apfelstrudel. Diese köstliche Kreation vereint den Geschmack der Original Irish Cream mit dem beliebten Apfelstrudel-Dessert und schafft eine harmonische Liaison zwischen den beiden Genusswelten. Ein verführerisches Duo!

Ein Erfolg versprechendes Dreamteam

Was darf man erwarten, wenn zwei Klassiker aufeinandertreffen? Wenn der Lieblingslikör der Deutschen auf eines der begehrtesten deutschen Desserts trifft? Ganz einfach: ein geradezu unverschämt köstliches Vergnügen! Denn wer soll schon widerstehen können, wenn der fruchtige Geschmack von frisch gebackenem Apfelstrudel mit der cremig-samtigen Textur von Baileys Irish Cream Likör verschmilzt. Baileys Apfelstrudel verwandelt den weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Lieblingsnachtisch in einen einzigartigen Trinkgenuss, der nostalgische Gefühle weckt und Genussmomente mit Wohlfühlfaktor verspricht. Ein geschmacklicher Volltreffer mit Erfolgsgarantie, wenn man bedenkt, dass das Wort „Apfelstrudel“ mit 5,5 Millionen Ergebnissen in der Google-Suche voll im Trend liegt. Gleichzeitig gehört Apfel zu den Dessert-Geschmacksrichtungen mit dem höchsten Suchvolumen. 14 Mio. mal pro Jahr suchen die Deutschen nach dieser Leckerei.

Limited Editions sind bei Fans beliebt

Mit Baileys Apfelstrudel serviert DIAGEO nicht nur eine durch und durch köstliche Desserterfahrung zum Trinken, sondern auch eine exklusive Limited Edition. Und die stößt bei Baileys stets auf äußerst reges Interesse. Erwachsene Naschkatzen lieben es nämlich, neue Flavours auszuprobieren. Die neue Limited Edition macht deshalb besonders neugierig und lädt Likör-Neulinge zum Probieren ein. Angestammte Baileys-Fans sind regelmäßig so begeistert von den innovativen Kreationen, dass knapp ein Drittel von ihnen zum Wiederkauf angeregt wird. Auch das neue, kleinere Format steigert die Experimentierfreude und motiviert zu Gelegenheitskäufen: Baileys Apfelstrudel gibt es in der 500 ml Flasche, die bei Konsument:innen besonders beliebt ist.

Allseits begehrt und vielseitig genießbar

Baileys Limited Editions begeistern und sind bei männlichen und weiblichen Naschkatzen gleichermaßen heiß begehrt. Kein Wunder, schließlich bieten sie sich für die verschiedensten Verzehrvarianten an, so wie der neue Baileys Apfelstrudel. Ob pur auf Eis, als Topping für Eiscreme oder als Highlight in Cocktailkreationen – hier ist für alle Vorlieben etwas dabei. Und auch die Anlässe sind herrlich vielfältig: als Nascherei zum Nachtisch, kleine Köstlichkeit zu Kaffee und Kuchen oder als süße Leckerei für zwischendurch. Baileys Apfelstrudel ist einfach wie geschaffen zum gemeinsamen Genießen in guter Gesellschaft und für entspannte Verwöhnmomente zu Hause.

Verzehr-Inspiration:

PUR AUF EIS

50 ml Baileys Apfelstrudel in einem Glas mit Eiswürfeln genießen.

BAILEYS APFELSTRUDEL EISBECHER

Gib 50 ml des köstlichen Baileys Apfelstrudel über Eiscreme. Ergänze die Kreation durch kleingeschnittene Äpfel und garniere den Eisbecher mit weiteren feinen Zutaten.

Eine Portion enthält 6,8 g Alkohol.

Produktdaten:

Baileys Apfelstrudel

Format: 0,5 l

ABV: 17 Vol.-%

Deutschland

Erhältlich als 6er-Karton und 30er-Display

Verfügbarkeit: ab Mitte März 2024

UVP: 12,99 €