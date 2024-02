Exklusiv: Interview mit Kenny MacKay

Kenny MacKay ist ein Urgestein der schottischen Whiskyszene und verantwortlich für einige der erfolgreichsten Markenlaunches dort. Unter ihm wurden unter anderem die Bowmore 1964 Trilogie, der Bowmore 40yo oder die Black Bowmore der Jahre 1993 bis 1995 gelauncht, erfolgreiche Abfüllungen von Glen Garioch oder Auchentoshan (3 Wood, Select) entwickelt und am Markt platziert – und später dann bei Morrison & MacKay als unabhängiger Abfüller mit den Serien Carn Mor “Celebration of the Cask” und Old Perth viele hochgelobte Bottlings auf den Markt gebracht.

Seit 2019 ist Kenny MacKay Gründer und Managing Director von 2828 Whisky Ltd., einem Unternehmen, das Destillerie auf dem Weg zum Markt und darüber hinaus begleitet – zwei seiner prominentesten Kunden sind die Lindores Abbey Distillery und Ballindaloch. Kenny ist auch Master of the Quaich und früherer Master der Worshipful Company of Distillers sowie Freeeman of the City of London.

Kenny MacKay wird als Ehrengast bei den Tasting Days Götzis Anfang März erwartet – im Vorfeld hatten wir die Gelegenheit, ihm einige Fragen zu übermitteln, die wir hier übersetzt gemeinsam mit seinen Antworten für Sie als Exklusiv-Interview in unserer Übersetzung präsentieren:

Kenny MacKay vor der Destillerie Ballindaloch

WE: Kenny MacKay, es ist kein Wagnis zu behaupten, dass es nur wenige Menschen gibt, die sich im Whisky-Geschäft besser auskennen als Sie. War es schon immer Ihr Wunsch, ein Teil davon zu werden, oder hatten Sie andere Pläne für Ihr Leben?

Kenny MacKay: Eigentlich wollte ich Hubschrauberpilot bei der Marine werden, hatte aber das große Glück, dass, als das scheiterte, ein örtliches Familienunternehmen Auszubildende für sein Wein- und Spirituosengeschäft rekrutierte. Ich war 17 Jahre alt und hatte keine Ahnung, was ich werden wollte!!!

WE: Ihr Lebenslauf ist, ohne Übertreibung, eine Lektüre von zwanzig Minuten. Sie waren für große Marken wie Glen Garioch, Auchentoshan oder Bowmore verantwortlich, bevor Sie Geschäftsführer von Morrison & MacKay Ltd. wurden. Auf welche Erfolge mit Suntory Alliance Brands und Morrison Bowmore Distillers sind Sie rückblickend am stolzesten und warum?

Kenny MacKay: Ich würde sagen, dass es eine großartige Erfahrung war, die Marke Bowmore in den zwölf Jahren, in denen ich dort war, zu dem zu machen, was sie heute ist

In diesem Zeitraum haben wir den Umsatz von 1993 bis 2005 versechsfacht und sind zu einer weltweiten Marke geworden.

WE: Sie haben viele erfolgreiche Marken und Abfüllungen entwickelt – gibt es dafür ein Rezept? Oder ist jede neue Aufgabe ein neuer Weg?

Kenny MacKay: Der generelle Plan ist immer gleich!! An einem Ende haben Sie die Qualität der Flüssigkeit und den Produktionsprozess, am anderen Ende haben Sie einen Verbraucher und seine Bedürfnisse, dazwischen eine Gruppe von Lieferkettenpartnern. Um durch Vertrieb, Marketing, Verpackung und PR Wege zu finden, um alles zusammenzubringen, sind je nach Unternehmen möglicherweise unterschiedliche Wege erforderlich, um dorthin zu gelangen.

WE: Wie sah das Whiskygeschäft in den späten Siebzigern aus, als Sie dort einstiegen? Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen damals und heute?

Kenny MacKay: Ich kam zu Peter Thomson (Perth) Ltd, einem Familienunternehmen. Allein in Schottland hatten sie 20 Vertriebsmitarbeiter. Mobiltelefone gab es nicht, Computer waren rudimentäre Geräte, Faxe gab es noch nicht einmal, also wurden alle Geschäfte persönlich abgewickelt.

Beziehungen waren sehr wichtig, aber ich bin davon überzeugt, dass dies auch heute noch in der Whiskyindustrie der Fall ist. Als Menschen brauchen wir diese Interaktion!!

WE: Kommen wir zu Ihrer Zeit bei Morrison & MacKay. Sie haben nicht nur die Marken des Unternehmens wie „Celebration of the Cask“ oder die Blended Malts unter dem Dach von „Old Perth“ kreiert, sondern waren auch an der Auswahl der Fässer beteiligt. Woher kamen die Fässer und hat sich das im Laufe der Zeit verändert?

Kenny MacKay: Unabhängige Abfüller beziehen ihre Produkte aus den unterschiedlichsten Bereichen, Makler, Industrie-Direktverkäufer und Privatinvestoren. Wir haben bei allen gekauft.

WE: Der Markt für unabhängige Abfüller war vor 10 Jahren ganz anders als im Jahr 2018, als Sie Morrison & MacKay verließen, und er hat sich bis heute nochmals enorm gewandelt. Können Sie Ihre Analyse des unabhängigen Abfüllmarkts und seine Entwicklung mit uns teilen (Woher bekommt man Fässer, Konkurrenz, Märkte)?

Kenny MacKay: Der Markt ist extrem fragmentiert und es gibt eine große Anzahl neuer Marktteilnehmer, dennoch florieren etablierte Unternehmen weiterhin. Ich habe keine Kristallkugel, aber ich glaube, dass es in den nächsten Jahren durchaus zu einer natürlichen Konsolidierung kommen könnte. Wer weiß??

WE: Sie sind mit Ihrer 2828 Whiskey Ltd. ein gefragter Berater für Brennereien. Sie kennen den aktuellen Markt sehr genau. Manche prophezeien schwere Zeiten, sogar eine neue Whisky-Krise, andere warten einfach auf die Öffnung neuer Märkte und den Beginn einer neuen oder längeren goldenen Ära. Was halten Sie davon?

Kenny MacKay: Ich glaube, dass Scotch Whisky eine der widerstandsfähigsten Getränkekategorien ist und auf eine lange und nachhaltige Geschichte zurückblicken kann, in der er schwierige Phasen der Geschichte gemeistert hat

WE: Wo sehen Sie die Risiken?

Kenny MacKay: Das Hauptrisiko liegt in der Überproduktion und im Überkauf, und im Besonderen bei neuen Marktteilnehmern, die einen schnellen finanziellen Ausstieg aus ihren Whisky-Investitionen anstreben

WE: Wo sehen Sie die Chancen?

Kenny MacKay: Offensichtlich bietet Asien immer noch eine große Chance, insbesondere für Single Malt

WE: Glauben Sie, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, eine neue Brennerei zu eröffnen?

Kenny MacKay: Es ist immer ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen, solange die Anleger das Spiel verstehen und wissen, wie sie langfristig eine Rendite erzielen können. In diesem Markt geht es nicht immer darum, der Größte oder der am schnellsten Wachsende zu sein!!!

WE: Welche offene Whiskyflasche steht derzeit in Ihrer Bar am liebsten?

Kenny MacKay: Es überrascht Sie vielleicht nicht, zu hören, dass zwei der Unternehmen, für die ich arbeite, derzeit zu meinen Favoriten gehören. Lindores MCDXCIV und Ballindalloch Distillery Exklusives Bourbonfass!!

Von beiden ist leider nicht mehr viel übrig!!!!

WE: Kenny MacKay, danke für das Gespräch!