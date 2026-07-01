Exklusiv-Video: Wie geht es weiter bei St. Kilian? Ein Interview mit Kim und Kevin Dippel (Produktion & Qualitätsmanagement)

Teamwork statt Master Distiller – so stellt man sich bei den St. Kilian Distillers in Rüdenau nach dem Abgang des bisherigen Master Distiller Mario Rudolf die Zukunft der Brennerei vor. Für den Whisky verantwortlich werden unter anderem die Zwillingsbrüder Kim und Kevin Dippel sein (seit 2 und 4 Jahren bei den St. Kilian Distillers), die jeweils die Produktion und das Qualitätsmanagement unter sich haben. Nicht allein, wie sie betonen, sondern in Team mit anderen Mitarbeitern.

Wir haben mit Kim und Kevin am Rande des St. Kilian Whisky Festivals 2026 in Rüdenau gesprochen, um mehr über sie und über die Zukunft der Brennerei zu erfahren. Im Interview erzählen sie uns über sich, ihre Aufgaben in der Brennerei und wie man die Zukunft von St. Kilian angehen wird. Wir wollten einiges über den neuen Cigar Malt erfahren, wie man die Signature Editions fortsetzen will und ob man nach dem Hochfahren der Produktion (man ist in der Silent Season) weiter auf Fassvielfalt setzen will. Zudem interessierte uns , ob es weitere Abfüllungen für die Core Range geben wird und wie man in Zukunft mit Neuerscheinungen umgehen will.

Das Interview können Sie unten oder auf unserem Youtube-Kanal sehen – viel Vergnügen damit!