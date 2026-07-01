Neu in den USA: Knob Creek 9 Year Old Independence Edition

Rund um den 4. Juli wird in diesem Jubiläumsjahr von den Produzenten natürlich viel in spezielle Produkte investiert, so auch bei der James B. Beam Distilling Co., die den Knob Creek Bourbon produziert.

Nun veröffentlicht man dort zur Feier des 250. Gebutstags der USA den Knob Creek 9 Year Old Independence Edition herausgebracht – eine Version des normalen 9 Jahre alten Knob Creek, aber mit eine blauen Wachssiegel und ein „patriotisches“ Etikett in blauer, weißer und roter Farbe.

Das Wachssiegel am Flaschenhals war ja seit dem Beginn der Marke schwarz, hier hat man erstmals die Farbe gewechselt. Ansonsten ist der Inhalt ident mit dem 9yo Knob Creek, auch ist er mit der gleich Stärke, 100 Proof oder 50% vol., abgefüllt.

Man kann den „Jubiläums“-Knob Creek überall in den USA kaufen, sein Preis beträgt 36,99 Dollar. Wenn man sich gerade in den USA aufhält, sicher ein nettes Mitbringsel – der Kentucky Straight Bourbon von Knob Creek wird generell als qualitäsvoll betrachtet.