Serge verkostet: 2x Port Ellen, OB vs. IB

Im Tasting von heute verkostet Serge Valentin ein OB (Original Bottling) und ein IB (Independent Bottling) von Port Ellen – beide im letzten Jahr erschienen, und beide über 40 Jahre alt. Der Port Ellen 45yo von Gordon & MacPhail und der Port Ellen 46yo von Diageo, der für eine Charity-Aktion abgefüllt wurden, teilen sich dabei den Thron mit gleicher Punktezahl.

Sind Sie sich dabei aber ähnlich? Die Lösung liegt in den Tasting Notes, bei uns gibt es wie üblich die Daten als Tabelle:

Abfüllung Punkte