Stannergill Distillery nimmt Produktion auf

Im November letzten Jahres war der Bau der Brennerei an der North Coast 500 Route abgeschlossen, jetzt wird produziert
Castletown Mill im Norden Schottlands ist der Sitz der Stannergill Distillery, die von den Dunnet Bay Distillers betrieben wird. Wir haben den Fortschritt der Arbeiten auf Whiskyexperts immer wieder verfolgt (zum Beispiel hier und hier) – jetzt hat Gründer Martin Murray bekanntgegeben, dass die ersten Produktionsläufe in der Brennerei erfolgreich abgeschlossen wurden:
Wir gratulieren Martin und dem Team zu diesem Meilenstein – und werden natürlich für Sie weiter über die Geschehnisse oben im Norden Schottlands berichten.
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