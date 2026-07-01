Stannergill Distillery nimmt Produktion auf

Castletown Mill im Norden Schottlands ist der Sitz der Stannergill Distillery, die von den Dunnet Bay Distillers betrieben wird. Wir haben den Fortschritt der Arbeiten auf Whiskyexperts immer wieder verfolgt (zum Beispiel hier und hier) – jetzt hat Gründer Martin Murray bekanntgegeben, dass die ersten Produktionsläufe in der Brennerei erfolgreich abgeschlossen wurden:

I am pleased to share that we have officially started production at Stannergill Distillery.

Reaching this milestone has been an immense challenge and, without a doubt, this project is hardest thing I have ever done. The past month has been particularly intense as we commissioned the boiler, milling, mash tun, compressed air, cooling water, control system (and instrumentation), and waste handling.

We have now successfully completed four 50% mashes (500kg) and are ready to move forward with our first wash distillation.

It has been a demanding journey to get here, but seeing the facility operational is deeply rewarding. Thank you to everyone who has supported us along the way. Looking forward to what comes next. Martin Murray auf LinkedIn

Wir gratulieren Martin und dem Team zu diesem Meilenstein – und werden natürlich für Sie weiter über die Geschehnisse oben im Norden Schottlands berichten.