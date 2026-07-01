Brown-Forman Deutschland startet 360°-Festival-Aktivierung mit Handelspromotions und Club-Events für JACK DANIEL’S

Jede Menge Aktivitäten setzt Brown-Forman Deutschland für sein Zugpferd Jack Daniel’s Tennessee Whiskey: Im Handel und in der Gastronomie will man die Marke erlebbarer machen, das mit Festivals, Handelspromotions und Club Events. So wird zum Beispiel die Clubreihe „Lights On“ auch in diesem Jahr fortgesetzt.

Was man für den Handel und die Gastro-Szene tut und worauf sich Whiskyfreunde freuen können, das hat man uns für Sie zugeschickt – wir geben die Infos gerne an sie weiter:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Brown-Forman Deutschland weitet Investitionen in JACK DANIEL’S aus:

360°-Festival-Aktivierung mit Handelspromotions und Club-Events stärken die Markenbindung und sorgen für Umsatzimpulse

Hamburg, 1. Juli 2026 – Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr setzt Brown-Forman Deutschland die Investitionen in die Flaggschiffmarke JACK DANIEL’S mit der 2026 lancierten Experiential-Plattform “JACK DANIEL’S Backstage” konsequent fort. Eine reichweitenstarke 360°-Aktivierung schafft unter anderem die Verlängerung in den Handel und die Gastronomie und bietet KonsumentInnen über den Sommer hinaus vielfältige Berührungspunkte. Hierzu zählt auch die Fortsetzung der erfolgreichen Clubreihe „Lights On“.

„Mit der Experiential-Plattform machen wir JACK DANIEL’S deutschlandweit dort erlebbar, wo Musik, Kultur und Gemeinschaft aufeinandertreffen und stärken die emotionale Markenbindung nachhaltig durch authentische Erlebnisse. Wir begleiten die Aktivierung mit aufmerksamkeitsstarker Kommunikation, digitalen Maßnahmen und einer starken Präsenz im Handel“,

so Tanja Steffen, Marketing Director Brown-Forman DACH & Netherlands.

Festival-Präsenz für nationale Reichweite

Herzstück der Sommeraktivierung sind vier zentrale Festivalpartnerschaften: World Club Dome, splash!, Turn Up Festival und Summerjam. Ergänzt werden diese durch die vielfältige Markenpräsenz auf weiteren, kleineren Festivals in ganz Deutschland. Vor Ort rücken Markeninszenierungen, Musik-Artisten sowie Medienkooperationen JACK DANIEL’S in den Blickpunkt der BesucherInnen.

Produktinnovationen im Mittelpunkt

Auch die aktuellen Innovationen aus dem JACK DANIEL’S Portfolio stehen im Fokus der Festival-Saison. Sampling-Maßnahmen machen JACK DANIEL’S Tennessee Blackberry mit dem Signature Drink „JACK’S Very Berry“ – 4 cl Tennessee Blackberry auf Eis mit Wild Berry aufgießen und mit Brombeere garnieren – erlebbar. Die Listung an Festival-Bars schafft direkte Kaufanreize und setzt Impulse für den Verkauf im Handel und der Gastronomie.

Parallel sind die neu gelaunchten JACK DANIEL’S Southern Cocktails auf ausgewählten Festivals präsent. Durch den Verkauf an Bars, in Kiosken, und im regionalen Lebensmitteleinzelhandel adressiert JACK DANIEL‘S die steigende Nachfrage nach unkomplizierten, hochwertigen Ready-to-Drink (RTD)-Angeboten. Sampling-Aktivitäten sorgen zusätzlich für Aufmerksamkeit für den Newcomer im umsatzstarken RTD- Marktsegment.

Handelsaktivierungen verlängern das Festival-Erlebnis an den Point of Sale Aufmerksamkeitsstarke JACK DANIEL’S Zweitplatzierungen im Festival-Design übertragen die Festival-Emotionen in den Handel und schaffen zusätzliche Impulse am Point of Sale. In den Regionen der jeweiligen Großveranstaltungen werden attraktive Ticketverlosungen direkt auf der Verkaufsfläche realisiert. Darüber hinaus ermöglicht eine nationale digitale Ticketmaster-Kampagne musikaffinen Shoppern die Chance auf Tickets für ihr individuelles Wunsch-Event.

Social Media sorgt für digitale Verlängerung

Flankiert wird die Aktivierung von einer umfassenden Social Media Kampagne, die von Mai bis September ausgespielt wird. Im Fokus stehen authentische Bewegtbild-Inhalte, die die Atmosphäre und Energie der Festivals digital erlebbar machen und für Reichweite der Kampagne weit über die Veranstaltungsorte hinaus sorgen.

„Lights On“ geht in die nächste Runde

Die Aktivierung der „JACK DANIEL’S Backstage“-Plattform wird abseits der Festival- Flächen konsequent in der Nachtgastronomie fortgeführt. Mit der im vergangenen Jahr erfolgreich gestarteten Eventreihe „Lights On“ verlagert sich der Fokus verstärkt ins urbane Nachtleben. In Kooperation mit dem Berliner Hip-Hop-Club 808 sind mehrere exklusive Veranstaltungen geplant, die die Markenpräsenz in der Nachtszene stärken und JACK DANIEL’S ganzjährig präsent machen. Darüber hinaus wird „JACK DANIEL’S Backstage“ ab August mit bundesweiten Aktivitäten in ausgewählten gastronomischen Outlets stattfinden, welche die Marke sowohl vor als auch hinter dem Tresen erlebbar machen.