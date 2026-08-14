Brothers in Malt bringt neue Abfüllung – 11 Jahre alter Campbeltown Blended Malt aus einem Single Hogshead

Ein Blended Malt aus den drei Brennereien in Campbeltown (Springbank, Glengyle und Glen Scotia) – von allen dreien oder nur zwei davon, wir wissen es nicht – ist der neueste Whisky, den Brothers in Malt aus Solingen jetzt auf den Markt bringt.

Der Campbeltown Blended Malt ist auf 311 Flaschen limitiert, stammt aus dem Hogshead und ist mit 54,9% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Er reifte in einem Hogshead, ist also ein Single Cask Blended Malt.

Wie er schmeckt und was Brothers in Malt sonst noch so über das neueste Bottling zu erzählen hat, lesen Sie hier:

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Brothers in Malt bringt neue Abfüllung CAMPBELTOWN BLENDED MALT

Der in Solingen ansässige unabhängige Abfüller Brothers in Malt hat mit dem CAMPBELTOWN BLENDED MALT SCOTCH WHISKY eine neue Einzelfassabfüllung auf den Markt gebracht.

In einem Hogshead reifte 11 Jahre der Spirit von zwei der drei in der Whiskyregion Campbeltown verbliebenen Destillerien Springbank, Glengyle und Glenscotia. Welche hier zu einem Blended Malt vermählt wurden? Darüber darf spekuliert werden.

Der Blended Malt zeigt den für Campbeltown typischen, maritimen „old school“ Charakter mit Tiefgang.

Ölig-schwer steht der Blended Malt im Glas und rinnt langsam mit großen Tropfen den Glasrand hinunter. Eine frische, salzige Seebrise liegt in der Luft und der erste Geruch erinnert an Salzkaramell, frischen Queller und getrocknetes Seegras im Brandungssaum. Medizinische Aromen werden in Süßweinaromen und Honig gehüllt. Dieser Kontrast verleiht Tiefe und Struktur.

Das Mundgefühl ist angenehm frisch und kühlend. Im Mund werden salzig-frische Noten, bittere Salzwiesenkräuter und Salzlakritz durch Mineralisches ergänzt. Honigsüße zeigt sich als wohliger Begleiter. Ein Tropfen Wasser hebt die florale Süße hervor und offenbart Zitrusnoten.

Im Abgang hält sich lange eine kräutrig-bittere Süße und es verbleibt ein angenehm trockenes, leicht mineralisches Mundgefühl.

Farbe: Gelbgold

Nase: Salzkaramell, Meeresgeruch, getrocknetes Seegras, frischer Queller, Jod, Mullbinde, Süßweinaromen eines Sauternes, Honig, Mineralisches, feuchtes Schwemmholz

Gaumen: Honig, pfeffrige Schärfe, Salzkaramell, Jod, bittere Salzwiesenkräuter, feine Honigsüße

Abgang: Langer Abgang mit kräutrig-bitterer Süße, trockenes, mineralisches Mundgefühl

Mit 54,9 % vol. ist die Abfüllung in Fassstärke und wie immer gilt: No Colouring, No Chill Filtration.

Limitiert auf 311 Flaschen (0,7 l) á 66,90 Euro (UVP)

Über Brothers in Malt GbR:

Brothers in Malt füllt seit 2014 unabhängig Whiskies ab. Der Fokus liegt auf schottischem Single Malt und der Auswahl einzelner besonders gut und ausgewogen gereifter Fässer, die komplexe Aromen aus Destillerie- und Fass-Charakter bieten und fassstarkt abgefüllt werden. Alle Abfüllungen sind ungefärbt und nicht kühlfiltriert.