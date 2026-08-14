Serge verkostet: Drei seltsame junge Glenturrets

Eigentlich sind es drei Ruadh Maor, also getorfte Glenturrets, die Serge heute in seiner Session verkostet – aber nur zwei davon nennen sich einfach Glenturret. Aber das ist nicht die einzige Absonderlichkeit, die Serge vermeldet: nicht umsonst macht er ein Veilchenshampoo zum Titelbild – der berühmt-berüchtigte Bowmore Stil um die Jahrtausendwende.
Dementsprechend zurückhaltend sind auch die Bewertungen in der Verkostung heute:
|Abfüllung
|Punkte
|Glenturret 12 yo 2013/2025 (54.3%, Decadent Drams, re-charred hogshead, 291 bottles)
|79
|Glenturret 8 yo 2010/2019 (58.5%, The National Choice, refill hogshead, cask #183, 336 bottles)
|77
|Glenturret ‘Ruadh Maor’ 12 yo 2012/2025 (60.3%, Watashi Whisky, refill sherry octave, cask #1200003488)
|78