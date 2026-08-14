Serge verkostet: Drei seltsame junge Glenturrets

Eigentlich sind es drei Ruadh Maor, also getorfte Glenturrets, die Serge heute in seiner Session verkostet – aber nur zwei davon nennen sich einfach Glenturret. Aber das ist nicht die einzige Absonderlichkeit, die Serge vermeldet: nicht umsonst macht er ein Veilchenshampoo zum Titelbild – der berühmt-berüchtigte Bowmore Stil um die Jahrtausendwende.

Dementsprechend zurückhaltend sind auch die Bewertungen in der Verkostung heute:

Abfüllung Punkte