HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Drei seltsame junge Glenturrets

Drei torfige Whiskys aus Glenturret, die bei Serge heute - aus Gründen - einen eher schweren Stand haben...

Eigentlich sind es drei Ruadh Maor, also getorfte Glenturrets, die Serge heute in seiner Session verkostet – aber nur zwei davon nennen sich einfach Glenturret. Aber das ist nicht die einzige Absonderlichkeit, die Serge vermeldet: nicht umsonst macht er ein Veilchenshampoo zum Titelbild – der berühmt-berüchtigte Bowmore Stil um die Jahrtausendwende.

Dementsprechend zurückhaltend sind auch die Bewertungen in der Verkostung heute:

AbfüllungPunkte

Glenturret 12 yo 2013/2025 (54.3%, Decadent Drams, re-charred hogshead, 291 bottles)79
Glenturret 8 yo 2010/2019 (58.5%, The National Choice, refill hogshead, cask #183, 336 bottles)77
Glenturret ‘Ruadh Maor’ 12 yo 2012/2025 (60.3%, Watashi Whisky, refill sherry octave, cask #1200003488)78
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