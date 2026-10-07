Nicht das erste Mal gibt es eine Kollabroation zwischen Aberfeldy, der beliebten Highland Destillerie, und Künstlern und Designern. Diesmal hat man sich für Esther Perbandt entschieden, die mit ihrem Entwurf für einen styligen Aberfeldy-Sleeve den ersten Preis in einem dementsprechenden Wettbewerb gewonnen hat. Dieser Wettbewerb, gemeinsam mit dem Fashion Council Germany gegründet, nennt sich die ABERFELDY Creative Community – und er findet ganz im Sinne der Betonung der Handwerkskunst, die auch für Aberfeldy einen hohen Stellenwert hat, statt.

Hier alles über die Zusammenarbeit und das Ergebnis, das Esther Perbandt für Aberfeldy entworfen hat:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Esther Perbandt entwirft einen Limited-Edition Sleeve für die charakteristische Runde ABERFELDY® Single Malt Scotch Verpackung

In Zusammenarbeit mit dem Fashion Council Germany lädt Aberfeldy Designer dazu ein, die Verbindung von Whisky und Mode neu zu interpretieren. Esther Perbandt überträgt dabei ihren charakteristischen Umgang mit Materialien, Konstruktion und Langlebigkeit auf einen limitierten Sleeve für die ikonische Verpackung der Marke

Wenn unterschiedliche Disziplinen aufeinandertreffen und gemeinsame Werte teilen, entstehen neue Perspektiven. Mit der diesjährigen Weihnachtskooperation bringt Aberfeldy die traditionelle Kunst der Whiskyherstellung in den Dialog mit zeitgenössischem Modedesign. Gemeinsam mit dem Fashion Council Germany hat die Marke die ABERFELDY Creative Community ins Leben gerufen – einen Kreativwettbewerb, bei dem etablierte und aufstrebende Designer eingeladen wurden, einen Sleeve für die charakteristische runde Verpackung von Aberfeldy zu entwerfen.

Mehr als 19 Designer und Kreative reichten ihre Entwürfe ein. Im Mittelpunkt der Ausschreibung standen Werte, die Whiskyherstellung und Modedesign gleichermaßen verbinden: Tradition, Handwerkskunst, Präzision, außergewöhnliche Materialien sowie das Zusammenspiel von Tradition und Moderne. Im Anschluss an den Auswahlprozess wurde die bekannten deutsche Designerin Esther Perbandt zur Gewinnerin gekürt. Ihr Entwurf überträgt ihre unverwechselbare Designsprache auf einen handgefertigten Sleeve, der sich an der Form der Aberfeldy-Verpackung orientiert und zugleich deren bestehende visuelle Identität bewahrt.

HANDWERKSKUNST ALS GEMEINSAME SPRACHE

Für Aberfeldy ist Handwerkskunst weit mehr als ein Produktionsprozess – sie ist eine Haltung, die von Geduld, Präzision, Herkunft und einem bewussten Umgang mit Materialien geprägt ist. Vom schottischen Wasser über sorgfältig ausgewählte Zutaten bis hin zur Reifung in unterschiedlichen Eichenfässern entsteht Aberfeldy mit viel Zeit und Sorgfalt. Diese Verbindung aus Geduld und Handwerkskunst prägt den Charakter der Marke.

Dieses Verständnis von Handwerkskunst bildet auch die Grundlage für die jährlichen Kooperationen von Aberfeldy. Gemeinsam mit Partner aus unterschiedlichen kreativen Bereichen erkundet die Marke neue Perspektiven auf das Thema Handwerkskunst und bringt es in unterschiedliche kulturelle Kontexte.

Nach der letztjährigen Zusammenarbeit mit dem Berliner Restaurant Café Frieda, bei der Whiskyherstellung auf kulinarisches Handwerk traf, führt die diesjährige ABERFELDY Creative Community diesen Gedanken in die Welt der Mode. Die Kooperation mit dem Fashion Council Germany und Esther Perbandt verbindet zwei Disziplinen, die auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen, jedoch von ähnlichen Prinzipien geprägt sind: die bewusste Auswahl von Materialien, präzise Handwerkskunst, Erfahrung und die Zeit, die es braucht, etwas mit Charakter und nachhaltigem Wert zu schaffen.

Jeder Partner bringt dabei seine eigene Perspektive ein: Aberfeldy steht für die langjährige Tradition der schottischen Whiskyherstellung und die Geduld der Reifung; das Fashion Council Germany unterstützt und vernetzt die deutsche Fashion Community; und Esther Perbandt bringt eine eigenständige, zeitgenössische Designsprache ein, die sich durch Konstruktion, Materialität und Langlebigkeit auszeichnet.

EIN „NEW DRESS“ FÜR ABERFELDYEsth

Seit mehr als 22 Jahren arbeitet Esther Perbandt ausschließlich mit schwarzen Stoffen. Ihre Kollektionen zeichnen sich durch klare Konstruktionen, Kontinuität und eine Designphilosophie aus, die Langlebigkeit über kurzlebige Trends stellt. Dieser Ansatz steht in unmittelbarem Einklang mit Aberfeldy und der Geduld, die hinter der Reifung des Whiskys steht.

Der Sleeve verbindet Perbandts charakteristische monochrome Ästhetik mit der schwarzen und goldenen Farbwelt von Aberfeldy. Ein glatter, 100 % schwarzer Baumwollstoff schafft eine klare, strukturierte Silhouette. Eine Applikation aus echtem Leder, präzise entlang der Konturen der Aberfeldy- Flasche geschnitten, greift die Form und Details der Originalverpackung auf. Blindprägung und Goldfolienprägung setzen dezente Akzente, die von der Gestaltung des Flaschenlabels inspiriert sind.

Das Ergebnis ist bewusst zurückhaltend und zugleich präzise. Klare Proportionen und eine dezente schwarze Oberfläche treffen auf die charakteristischen goldenen Details von Aberfeldy und einen skulpturalen Ledergriff. So bringt das Design eine zeitgenössische Perspektive aus der Mode ein und rückt gleichzeitig die Flasche in den Mittelpunkt der Gestaltung.

MADE IN GERMANY – MATERIALIEN BEKOMMEN EIN ZWEITES LEBEN

Der bewusste Umgang mit Ressourcen zeigt sich auch in der Auswahl der Materialien. Sowohl der Baumwollstoff als auch das Leder stammen aus Restbeständen von ZEROW und erhalten durch die Zusammenarbeit eine neue Verwendung.

Der Sleeve wird vollständig in Deutschland gefertigt. Rund 90 % der Verarbeitung – darunter das Nähen und die finale Zusammensetzung – erfolgen im Berliner Atelier von Esther Perbandt. Lediglich der Zuschnitt des Leders sowie die Blind- und Goldprägung werden von einer kleinen Ledermanufaktur in Thüringen übernommen, mit der die Designerin bereits seit über 20 Jahren zusammenarbeitet. Auch bei diesem Projekt war es Esther Perbandt wichtig, möglichst lokal zu produzieren und dabei den Fokus auf Handwerk, Qualität und langjährige Zusammenarbeit zu legen.

Insgesamt werden 100 Sleeves produziert. Sie werden nicht regulär im Handel erhältlich sein, sondern ausschließlich über ausgewählte SRS-Shops verfügbar sein.