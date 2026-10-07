Die Whisky Live Germany in Hamburg öffnet an diesem Wochenende die Pforten – und dort istd, der Tradition der Whisky Live Messen rund um den Globus, im Eintrittspreis das Entdecken und Probieren inbegriffen.

Das gilt auch für die die 50th Anniversary Collection von Gordon & MacPhail, ein Set exquisiter Whiskys, oder den Oldschool Single Malt 50 y.o. von Signatory – die dort zu finden sein werden. Einige wenige Karten für den Publikumstag gibt es noch, und wer sicher sein will, dass er dabei sein kann, der sollte sich jetzt rasch noch eine sichern – Link zzum Ticketshop im Artikel, den wir von Kirsch Import für Sie übermittelt bekommen haben

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Whisky Live Germany kurz vor ausverkauft: Nur noch wenige Tickets für den Publikumstag am Samstag erhältlich

Hamburg, 07.10.2026 – Endspurt für die Whisky Live Germany: Wenige Tage vor dem Spirituosen-Event im CCH – Congress Center Hamburg ist der Publikumstag am Samstag, 10. Oktober, nahezu ausverkauft. Wer bei der zweiten Ausgabe der Messe dabei sein möchte, sollte sich beeilen, denn aktuell sind nur noch wenige Eintrittskarten verfügbar.

Am kommenden Wochenende bringt die Whisky Live Germany erneut internationale Brennereien, unabhängige Abfüller, Branchenpersönlichkeiten und Whiskyfans in Hamburg zusammen. Am Samstag können Besucherinnen und Besucher zahlreiche Whiskys und Premium-Spirituosen entdecken und probieren.

Bis zu 50 y.o. Highlights zu 50 Jahren Kirsch Import

Zu den Höhepunkten zählt dabei die 50th Anniversary Collection von Gordon & MacPhail. Der traditionsreiche unabhängige Abfüller gratuliert Veranstalter Kirsch Import zum Jubiläum mit einer Kollektion von Single Malt Scotch Whiskys aus fünf Jahrzehnten. Das luxuriöse Set kann in Deutschland erstmals auf der Messe verkostet werden.

Auch Signatory Vintage würdigt den Geburtstag mit einer Sonderabfüllung: Der Oldschool Single Malt 50 y.o. erzählt auf seinem Etikett ein Stück Kirsch-Geschichte. Zu sehen sind Firmengründer Dieter Kirsch und Christoph Kirsch, der das Familienunternehmen in zweiter Generation führt. Mit ihnen abgebildet ist Andrew Symington, Gründer von Signatory Vintage und einer der langjährigsten Geschäftspartner von Kirsch Import. Auch für ihn ist 2026 ein Jubiläumsjahr: Symington blickt auf 40 Jahre in der Whiskybranche zurück.

Die letzten Tickets sichern

Die beiden Abfüllungen sind nur ein Vorgeschmack auf das Programm, das Whiskyfans am Samstag im CCH erwartet. Für den Publikumstag sind nur noch wenige Tickets erhältlich. Wer die Whisky Live Germany 2026 erleben möchte, kann sich die verbliebenen Eintrittskarten über die Website der Veranstaltung sichern.

Whisky Live Germany 2026 im Überblick

Öffnungszeiten: 10. Oktober: 11-18 Uhr (Publikumstag), 11. Oktober: 11-17 Uhr (Fachbesuchertag)

Ort: CCH – Congress Center Hamburg, Congressplatz 1, 20355 Hamburg

Website & Tickets: https://www.whiskylive-germany.de

Über Whisky Live Germany

Whisky Live ist die weltweit führende Veranstaltungsreihe für Whiskykultur und Premium-Spirituosen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 bringt sie in Metropolen wie London, Paris, Tokio, New York und jetzt auch Hamburg Fachleute, Brennereien und Genießerinnen und Genießer zusammen. Ziel der Whisky Live ist es, die Vielfalt hochwertiger Spirituosen erlebbar zu machen, Wissen zu vermitteln und den verantwortungsvollen Genuss zu fördern. Jede Veranstaltung bietet Verkostungen, Masterclasses, exklusive Sonderabfüllungen und Begegnungen mit internationalen Größen der Branche. Veranstalter der Whisky Live Germany ist Kirsch Import, eines der führenden deutschen Unternehmen für den Vertrieb und Import hochwertiger Spirituosen.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 50 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.