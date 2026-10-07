Über den Importeur Prineus kommen zwei exklusive Einzelfässer der dänischen THY Distillery nach Deutschland in den Fachhandel: Die beiden Single Casks 1910 und 1912 sind auf jeweils 48 Flaschen limitiert und ab Ende Oktober im Fachhandel zu kaufen.

Schon vorher werden sie am Stand G10 auf der Whisky Live Germany vorgestellt. Hier die Infos dazu:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Exklusiv im Fachhandel: Thy Distillery präsentiert zwei Einzelfässer exklusiv für Deutschland

Die dänische Thy Distillery bringt zwei Einzelfassabfüllungen exklusiv für den deutschen Fachhandel auf den Markt.

Importeur ist PRINEUS aus Neumünster. Die beiden Single Casks 1910 und 1912 sind auf jeweils rund 48 Flaschen limitiert.

Der aus Pale Malt destillierte Whisky reifte zunächst vier Jahre in einem Bourbon Barrel und anschließend knapp ein weiteres Jahr in einem 40-Liter-Oloroso-Sherryfass.

Jede Flasche trägt ein handgeschriebenes Etikett.

Beide Fässer zeigen in der Nase fruchtige und würzige Noten, die am Gaumen in eine vollmundige Komposition aus Früchten, Würze und Getreide übergehen. Der Abgang ist lang und wärmend.

Die Abfüllungen kosten 99,90 € (UVP) und sind ab Ende Oktober im Fachhandel erhältlich.

Christoph Clausen von der Thy Distillery stellt Ihnen die beiden Einzelfässer auf der Whisky Live in Hamburg an unserem Stand G10 in Saal G persönlich vor. Weiters verstärkt wird das Team von Prineus in diesem Jahr von unter anderem Jess Lomas von Single Cask Nation, Jan Damen von Falkland und Taichi Moriyama von der Chichibu Distillery.