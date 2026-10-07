Serge verkostet Longmorn 1967/2026 ‘Into the Lion’s Den’ und Longmorn 25yo, beide Gordon & MacPhail

Wie schmeckt eigentlich der Longmorn 1967, den Gordon & MacPhail in die Sir Kenny Dalglish’s Vintage Moments-Box gepackt hat (über diese haben wir hier berichtet), ein Set von fünf Ausnahmewhiskys, die Stationen in der Karriere von Sir Kenny Dalglish anhand ihrer Destillationsdaten würdigen? Nun, entweder müssen Sie zuerst 100.000 Pfund auf den Tisch legen, um das Set zu erstehen – oder Sie lesen bei Serge Valentin nach. Er hat diesen Whisky nämlich verkostet – und einen Longmorn 25yo für Dieter Kirsch (Kirsch Import), ebenfalls von Gordon & MacPhail, als Sparringpartner dazu.

Nach Punkten liegt der Longmorn 1967 vorne, auf hohem Niveau beider, wie unsere Tabelle zur Verkostung zeigt:

Abfüllung Punkte

Longmorn 25 yo (43%, Gordon & MacPhail Reserve, sherry, cask #3233, 2001) 90 Longmorn 1967/2026 ‘Into the Lion’s Den’ (45.5%, Gordon & MacPhail, Sir Kenny Dalglish’s Vintage Moments, cask #3340) 92