Sie verrät nicht genau, in welcher Art die Ananas ins Finish-Fass gekommen ist, in dem der Säntis Malt Snow White No. 14 seinen Ananas-Aromen erhielt, aber ansonsten teilt die Brauerei Locher, aus der der Säntis Whisky und die Bierfässer für seine Grundreifung stammen, detaillierte Infos über die neue Abfüllung, die soeben erschienen ist.

Hier also die Presseaussendung zum wie üblich recht limitieren Säntis Malt Snow White No. 14:

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Säntis Malt präsentiert «Snow White No. 14» mit Ananas-Finish – Flambierte Ananas im Whisky-Glas

Appenzell, 7. Oktober 2026 – Mit dem neuen «Snow White No. 14» präsentiert Säntis Malt eine aussergewöhnliche Spezialabfüllung, bei der die charakteristische Tiefe des Appenzeller Whiskys auf die exotische Fruchtigkeit reifer und kandierter Ananas trifft. Die Appenzeller Destillerie am Fusse des Alpsteins verbindet dabei ihre traditionelle Bierfassreifung mit einem intensiven Ananas-Finish und schafft einen Whisky von kraftvollem, fruchtigem und zugleich wärmendem Charakter.

«Mit dem Snow White No. 14 wollten wir einen Whisky schaffen, der die typische Malzigkeit und Tiefe von Säntis Malt mit einer ungewöhnlichen, exotischen Fruchtigkeit verbindet»,

erklärt Aurèle Meyer, Geschäftsleiter der Brauerei Locher.

«Die Ananas fügt sich dabei erstaunlich harmonisch in das Aromenspiel ein. Besonders spannend ist das Zusammenspiel von überreifer und kandierter Ananas mit süssen Gewürzen, Toffee und kräftigen Eichennoten.»

Intensive Fruchtigkeit und wärmende Würze

Der Snow White No. 14 präsentiert sich in einem tiefen, dunklen Bernsteinton und entfaltet bereits in der Nase eine gradlinige, dichte Aromatik. Kräftige Malz- und Röstaromen treffen auf Butterkaramell, gebrannte Mandeln und Bourbon-Vanille. Die Aromatik erinnert an flambierte Ananas. Am Gaumen zeigt sich der Whisky vollmundig und kraftvoll. Der lange, wärmende Abgang rundet das Geschmackserlebnis ab.

Limitierte Edition als weihnachtliche Tradition

Mit dem Snow White No. 14 führt Säntis Malt die Tradition seiner jährlich wechselnden Spezialabfüllung fort. Die Kombination aus charaktervollem Appenzeller Single Malt, kräftiger Eiche und exotischem Ananas-Finish verleiht der diesjährigen Edition ihren eigenständigen Charakter. Der Snow White No. 14 ist in limitierter Abfüllung ab sofort erhältlich.

Über Säntis Malt – Swiss Alpine Whisky

Säntis Malt steht für die einzigartige Schweizer Whiskykultur der Brauerei Locher, deren Geschichte bis 1886 zurückreicht. Seit 1999 reift der Appenzeller Single Malt in bis zu 130-jährigen Bierfässern aus Eichenholz – Zeugen von fünf Locher-Generationen und über einem Jahrhundert Brautradition. Veredelt mit Quellwasser aus dem Alpstein und Getreide aus Schweizer Bergregionen entstehen in Appenzell charakterstarke Whiskys, die weltweit prämiert werden. Als Pionier der Schweizer Whiskyproduktion verbindet Säntis Malt Herkunft, Handwerk und Innovation. www.saentismalt.ch