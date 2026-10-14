Whisky Live Germany wächst: Publikumstag 2026 ausverkauft (mit Galerie)

Am Sonntag ist sie mit dem Fachbesuchertag zu Ende gegangen: Die Whisky Live Germany 2026 im Congress Center Hamburg – und sie hat nicht nur deutlich mehr Aussteller und Marken zu bieten gehabt, sondern den 1800 Besuchern am Publikumstag und den gut 1000 Fachbesuchern am Sonntag ein tolles Flair und Whiskystimmung pur.

Zufriedene Gesichter sah man nicht nur bei den Besuchern und Ausstellern, sondern auch beim Veranstalter Kirsch Import, der uns die nachfolgende Presseaussendung übermittelte – wir haben Ihnen noch eine Galerie mit 65 Bildern zur Messe dazugestellt:

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Whisky Live Germany wächst: Publikumstag 2026 ausverkauft

Rund 3.000 Besucher, über 150 Marken und 16 Masterclasses

Hamburg, 13.10.2026 – Mehr Marken, mehr Masterclasses und ein ausverkaufter Publikumstag: Die Whisky Live Germany hat am 10. und 11. Oktober 2026 zum zweiten Mal das Congress Center Hamburg (CCH) in einen Treffpunkt für Whisky-Fans und die Spirituosenbranche verwandelt. Rund 3.000 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, anhand von über 150 Marken an ca. 70 Ständen internationale Spirituosenkultur hautnah zu erleben – ein deutliches Wachstum gegenüber der Deutschlandpremiere im Vorjahr.

Ob schottischer Single Malt, japanischer Whisky oder Premium-Spirituosen jenseits der Whiskywelt: Das Angebot reichte von etablierten Größen bis zu jungen, unabhängigen Produzenten. Hunderte Abfüllungen konnten ohne zusätzliche Verkostungskosten probiert werden, denn die Probierschlucke waren bereits im Eintrittspreis enthalten. Das Konzept lud dazu ein, auch abseits der persönlichen Favoriten auf Entdeckungsreise zu gehen und direkt mit den Menschen hinter den Marken ins Gespräch zu kommen.

Besondere Aufmerksamkeit galt in diesem Jahr den exklusiven Sonderabfüllungen, mit denen Veranstalter Kirsch Import sein 50-jähriges Firmenjubiläum feierte. Dazu zählten unter anderem die auf weltweit 50 Sets limitierte Anniversary Collection von Gordon & MacPhail, ein 32-jähriger Talisker als Originalabfüllung sowie ein 50 Jahre alter Single Malt von Signatory Vintage, dessen Etikett die langjährige Verbindung zwischen den Familien Kirsch und Symington würdigt.

16 Masterclasses und neue Angebote für Fachbesucher

Mit 16 Masterclasses bot die Whisky Live Germany 2026 ein deutlich erweitertes Programm. Zu den Höhepunkten zählte die Verkostung der 50th Anniversary Collection von Gordon & MacPhail: Gemeinsam mit Gordon Muir und Patrick James gingen die Teilnehmer auf eine geschmackliche Zeitreise durch fünf Jahrzehnte schottischer Whiskygeschichte. Kreativ

wurde es bei Nc’nean-Gründerin Annabel Thomas, mit der die Gäste aus verschiedenen Whiskykomponenten ihren eigenen Blend zusammenstellen konnten. Für Spannung sorgte auch Ardbeg: Ben Hawthorn und Leah Sullivan präsentierten eine brandneue Abfüllung der Islay-Brennerei.

Erstmals richtete sich ein Teil des Masterclass-Programms gezielt an Fachbesucher. Am Sonntag standen damit neben dem persönlichen Austausch mit Produzenten und Markenvertretern auch praxisnahes Produktwissen und neue Impulse für Handel und Gastronomie auf dem Programm.

Mehr als Whisky: Genuss und Begegnungen

Auch abseits der Verkostungsstände wurde das Angebot erweitert: Eine Zigarren-Lounge und eine No&Low-Bar ergänzten das Messeprogramm. Zudem brachte die Whisky Live Germany den Spirituosengenuss mit verschiedenen Side Events in die Hamburger Gastronomie – etwa vom Gourmet-Dinner mit Hampden Estate Rum im Criss Studio über eine eigens kreierte Cocktailkarte im Le Lion bis zur Gastschicht mit Laureen Hayduk und Robin Lühert in der Nikkei Nine Bar des Hotels Vier Jahreszeiten.

Zwei Tage, zwei Zielgruppen, ein gemeinsames Interesse

Während der Samstag ganz im Zeichen der Whisky-Enthusiasten stand und bereits im Vorfeld ausverkauft war, gehörte der Sonntag dem Fachpublikum. Händler, Gastronomen, Importeure und Produzenten nutzten den Branchentag, um Kontakte zu pflegen, Neuheiten kennenzulernen und sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen.

Für Veranstalter Kirsch Import bestätigt die zweite Ausgabe die Entscheidung, das internationale Whisky-Live-Konzept nach Deutschland zu holen. Nach dem erfolgreichen Auftakt 2025 konnte die Messe sowohl bei der Besucherzahl als auch bei der Markenvielfalt zulegen und ihr Profil als Genussveranstaltung und Branchentreffpunkt weiter schärfen.

„Als wir die Whisky Live nach Deutschland geholt haben, wollten wir mehr schaffen als eine weitere Whiskymesse. Uns ging es um einen Ort, an dem Neugier im Mittelpunkt steht, und an dem sich Whisky-Fans genauso wohlfühlen wie die Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Dass der Publikumstag schon im zweiten Jahr ausverkauft war und so viele Aussteller wieder dabei sind oder neu hinzukommen, bestärkt uns darin, diesen Weg weiterzugehen“,

sagt Christoph Kirsch, Geschäftsführer von Kirsch Import.

Ausblick: Whisky Live Germany 2027

Die Fortsetzung steht bereits fest: Am 23. und 24. Oktober 2027 kehrt die Whisky Live Germany ins Congress Center Hamburg (CCH) zurück. Dann dürfen sich Whisky-Fans und Branchenprofis auf die dritte Ausgabe der internationalen Whiskymesse in Deutschland freuen.

Alle Bilder: Maik Ahlers/Kirsch Import