SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Drei aus Glenrothes

Der 12yo aus der Standard Range und zwei unabhängige, ältere Abfüllungen sind heute bei Serge im Glas - mit sehr guten Bewertungen

Mit einer Verkostung von drei Whiskys aus der Destillerie Glenrothes ist Serge Valentin heute am Start – eine Brennerei, die unter den unabhängigen Abfüllern recht häufig zu finden ist. Er beginnt seine Session mit einem offiziellen Glenrothes, 12 Jahre alt und aus der Core Range, um dann mit zwei unabhängigen Glenrothes fortzusetzen, einem 31 Jahre alten von The Single Malts of Scotland, und einen 40 Jahre alten Glenrothes, der von Signatory Vintage stammt.

Laut den Bewertungen der Verkostung kam heute nur sehr Gutes ins Glas – und das sehen Sie auch an unserer Tabelle:

AbfüllungPunkte

Glenrothes 12 yo (40%, OB, sherry seasoned oak casks, +/-2025)85
Glenrothes 31 yo (53.2%, The Single Malts of Scotland, hogshead x sherry butt, 560 bottles, 2022)87
Glenrothes 40 yo 1986/2026 (44.6%, Signatory Vintage, Anniversary Malt, LMDW Anthologistes)89

Und natürlich darf auch ein Bild der Brennerei bei uns nicht fehlen, und diesmal tatsächlich ein Bild und nicht ein Foto:

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