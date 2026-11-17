Mit einem Duo aus der Speyside-Brennerei Tomintoul bescgäftigt sich Serge Valentin in seiner Verkostung heute. Dabei geht es um einen 10 Jahre alten Tomintoul, der anlässlich des 50. Geburtstags von Kirsch Import für Deutschland abgefüllt wurde (Serge findet ihn übrigens etwas pulteney-like), und um einen Tomintoul 11yo für den unabhängigen Abfüller Hidden Spirits, den er als ausnehmend komplex für sein Alter bezeichnet.

Beide können in der der Verkostung sehr hoch punkten, wie unsere Tabelle zeigt:

Abfüllung Punkte