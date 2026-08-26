Serge verkostet: Zwei Standards aus Tomintoul

Manchmal sind bei Serge Valentin die exotischsten Abfüllungen zu finden, manchmal auch ganz normale Standards – eine Vielfalt, die seine Verkostungsnotizen so lesenswert macht. Heute widmet er sich zum Beispiel zwei Abfüllungen aus der Destillerie Tomintoul in der Speyside, die dort zum „Standardrepertoire“ gehören: Dem Tomintoul 14yo und dem Tomintoul 16yo. Diesmal „gewinnt“ der jüngere Whisky, aber man muss auch dazu sagen, dass die Wertungen eher zurückhaltend sind – zurückhaltender als die verbalen Conclusios, die von „vollkommen in Ordnung“ bis „einfach aber wirklich gut“ reichen.

Hier finden Sie die Notes, untenstehend die kleine Tabelle zur Übersicht:

Abfüllung Punkte

Tomintoul 16 yo (40%, OB, +/-2026) 78 Tomintoul 14 yo (46%, OB, +/-2025) 80