SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei Standards aus Tomintoul

Der Tomintoul 14yo und der Tomintoul 16yo werden heute beschrieben - und mit brauchbar bis gut bewertet...

Manchmal sind bei Serge Valentin die exotischsten Abfüllungen zu finden, manchmal auch ganz normale Standards – eine Vielfalt, die seine Verkostungsnotizen so lesenswert macht. Heute widmet er sich zum Beispiel zwei Abfüllungen aus der Destillerie Tomintoul in der Speyside, die dort zum „Standardrepertoire“ gehören: Dem Tomintoul 14yo und dem Tomintoul 16yo. Diesmal „gewinnt“ der jüngere Whisky, aber man muss auch dazu sagen, dass die Wertungen eher zurückhaltend sind – zurückhaltender als die verbalen Conclusios, die von „vollkommen in Ordnung“ bis „einfach aber wirklich gut“ reichen.

Hier finden Sie die Notes, untenstehend die kleine Tabelle zur Übersicht:

AbfüllungPunkte

Tomintoul 16 yo (40%, OB, +/-2026)78
Tomintoul 14 yo (46%, OB, +/-2025)80
Die Distillerie Tomintoul
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Chris Hemsworth wird Mitbesitzer der australischen Archie Rose Distilling – vor weltweiter Expansion der Marke
Nächster Artikel
Dauerpreisträger: Michter’s wurde von „Drinks International“ im neuen Ranking für 2026 zum weltweit am meisten bewunderten Whiskey gekürt

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -