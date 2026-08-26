Chris Hemsworth wird Mitbesitzer der australischen Archie Rose Distilling – vor weltweiter Expansion der Marke

Bei Thor – nun hat auch der australische Schauspieler Chris Hemsworth (bekannt als Thor im Marvel Universe, oder aber auch als James Hunt in der Formel1-Saga Rush) seine eigene Whiskymarke: Er wurde Mitbesitzer von Archie Rose Distilling, der australischen Brennerei, die 2014 in Sydney gegründet wurde.

Sein Eintritt als Miteigentümer und Werbefigur erfolgt zu einem speziellen Zeitpunkt: Die Whiskys von Archie Rose Distilling, die zur Zeit nur in Australien verfügbar sind (abgesehen von einigen wenigen Eigenimporten durch sehr spezialisierte Händler), werden mit 2027 weltweit und damit auch in der EU erhältlich sein – Ende 2026 zunächst aber in den USA.

Die Whiskys der Destillerie genießen einen hohen Ruf, so zum Beispiel deren Rye Malt – insgesamt hat man mehr als 450 Auszeichnungen gesammelt. Dementsprechend dürfen wir uns auf einen Deutschlandstart im nächsten Jahr freuen – sobald wir mehr darüber wissen (Importeur und Datum), werden wir Sie natürlich darüber informieren.

Hier aber einmal die deutschsprachige Pressemitteilung dazu:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

CHRIS HEMSWORTH TRITT DER ARCHIE ROSE DISTILLING CO. BEI. ALS MITBESITZER VOR DEM MARKTSTART IN DEN USA UND DER WELTWEITEN EXPANSION

SYDNEY, 25. August 2026 /PRNewswire/ — Chris Hemsworth ist nun als Miteigentümer an der Seite von Gründer Will Edwards bei der Archie Rose Distilling Co., Australiens führender unabhängiger Brennerei, eingestiegen, während sich das preisgekrönte Whisky- und Spirituosenunternehmen auf seinen ersten Markteintritt in den Vereinigten Staaten vorbereitet. Archie Rose wurde 2014 in Sydney gegründet und hat sich durch seinen unverwechselbaren australischen Ansatz bei der Herstellung von Whisky und Spirituosen einen internationalen Ruf erworben. Hemsworths Engagement läutet ein bedeutendes neues Kapitel für das Unternehmen ein, das über Australien hinaus expandiert und seine preisgekrönten Whiskys Ende 2026 auf dem US-Markt einführt.

Als langjähriger Bewunderer der Marke teilt Hemsworth die Überzeugung von Archie Rose hinsichtlich der Qualität australischer Zutaten, der handwerklichen Fertigkeit und des Potenzials der australischen Spirituosenindustrie.

„Ich bin schon seit langer Zeit ein Fan von Archie Rose. Egal, wo auf der Welt ich mich gerade befinde – wenn ich einen Archie Rose Whisky probiere, fühle ich mich sofort wieder nach Hause versetzt, zurück zu jenem Gefühl, mit meinen Freunden am Lagerfeuer im australischen Busch zu sitzen. Ihr Leitbild, in ihrer Brennerei in Sydney ausschließlich in Australien angebaute Malzsorten zur Herstellung von Whiskys mit vollmundigem Geschmack zu verwenden, ist wirklich beeindruckend. Sie sind ein hervorragendes Beispiel dafür, was Australien am besten kann, und ich kann es kaum erwarten, das mit der Welt zu teilen.“ Chris Hemsworth

Whiskys, geprägt von der australischen Natur

Im Mittelpunkt von Archie Rose steht das Bestreben, Spirituosen zu kreieren, die ihre Herkunft widerspiegeln. Die Brennerei arbeitet mit lokalen Landwirten zusammen, um für ihre Whiskys traditionelle und dürreresistente Getreidesorten sowie für ihre Gins einheimische Botanicals aus nachhaltigem Anbau zu beziehen. Die Whiskys werden ausschließlich aus in Australien angebautem Malz hergestellt, darunter speziell für Archie Rose angebauter Roggen und Gerste, wodurch der Charakter der Zutaten und der Landschaft des Landes in jeder Abfüllung zum Ausdruck kommt.

„Unser Ansatz war schon immer, auf regionale Zutaten zu setzen, um Spirituosen zu kreieren, die wirklich nach Australien schmecken“,

sagt Will Edwards, Gründer von Archie Rose.

„Durch den Einstieg von Chris als Mitinhaber können wir diese Ambitionen weltweit umsetzen. Wir stellen nicht einfach nur Spirituosen her; wir nutzen Australiens Rohstoffe und den Einfallsreichtum der Menschen als Grundlage für die Herstellung der weltweit besten Whisky-, Gin- und anderer Spirituosen und erzählen dabei die Geschichten der Erzeuger und des Landes, auf dem sie wachsen.“

Innovation

Archie Roses Fokus auf die Herkunft geht Hand in Hand mit einem unverwechselbaren Produktionsansatz. Die Brennerei mahlt, mäscht, vergärt, destilliert und reift jede in ihren Whiskys verwendete Malzsorte einzeln, sodass sich der Charakter jedes Getreides voll entfalten kann, bevor die einzelnen Komponenten miteinander vereint werden. Für seine Gins wendet Archie Rose ein Kaltdestillationsverfahren an, das darauf ausgelegt ist, den Charakter der verwendeten Botanicals zu bewahren.

Dieser Ansatz hat Archie Rose mehr als 450 Auszeichnungen eingebracht, darunter zweimal den Titel als bester Rye-Whisky der Welt, den Titel als fünfmal als bester Single-Malt-Whisky Australiens, den Titel sowie den Titel als bester Gin der Welt.

Die Brennerei in Sydney wurde zudem so gebaut, dass sie eine Reihe von Energieeffizienzmaßnahmen erfüllt. Zusammen mit dem Engagement von Archie Rose für die Beschaffung und den Anbau lokaler Produkte trugen diese Maßnahmen dazu bei, dass das Unternehmen im Juni 2026 die B Corp-Zertifizierung erhielt, was im Einklang mit Chris‘ Engagement für den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit in der Produktion steht.

Drei gemeinsam mit Chris Hemsworth entwickelte Whiskys sollen Ende 2026 auf den Markt kommen.

Neben dem Markteintritt in den USA wird Archie Rose noch in diesem Jahr seine internationale Präsenz ausbauen: Drei gemeinsam mit Hemsworth entwickelte Whiskys sollen in verschiedenen Märkten Asiens sowie in Neuseeland auf den Markt kommen. Die Markteinführung wird 2027 in der EU und im Vereinigten Königreich fortgesetzt und läutet damit ein bedeutendes neues Kapitel für die Brennerei und den australischen Whisky auf internationaler Ebene ein.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, sich in die Mailingliste einzutragen, finden Sie unter archierose.com.au