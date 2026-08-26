Mit dem Ulex präsentiert der deutsche Abfüller Islay Cask Company den ersten Bowmore in seinem Portfolio – und wie es sich für einen Whisky gehört, der die Seele von Bowmore repräsentieren soll, ist er fassstark aus einem einzelnen Refill Bourbon Cask abgefüllt.

Mehr über den 11 Jahre alten Bowmore, der in einer Auflage von 272 Flaschen erhältlich ist, lesen Sie hier bei uns:

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Islay Cask Company präsentiert Ulex, einen unabhängig abgefüllten Bowmore aus dem Refill Bourbon Cask

Wolfersdorf, 24. August 2026 – Die Islay Cask Company nimmt mit dem Ulex einen neuen Single Cask Whisky in ihr Programm auf. Der Whisky wurde bei der Bowmore Distillery destilliert, reifte elf Jahre in einem Refill Bourbon Cask und wurde mit 58,2 % vol. in Fassstärke abgefüllt. Die Abfüllung ist auf 272 Flaschen à 0,7 l begrenzt.

Ulex ist der Ginster, eine in Schottland und auf Islay weit verbreitete Pflanze mit leuchtend gelben Blüten. Der Ginster blüht häufig vom Frühling bis in den Frühsommer und setzt an sonnigen Tagen einen markanten Farbakzent in der herben Landschaft der Insel. Der Name passt damit zu einem Whisky, der Gegensätze verbindet: Rauch und Süße, Holzkohle und Zitrus, maritime Salzigkeit und Orangenmarmelade.

Ulex, der Bowmore-Code

Ulex ist der Name der unabhängigen Abfüllung. Der Whisky wurde bei der Bowmore Distillery destilliert. In der Welt der unabhängigen Abfüllungen wird Bowmore auch unter dem Alternativnamen „Kilarrow“ geführt. Die Herkunft des Ulex bleibt transparent: „distilled at Bowmore distillery“.

Bowmore wird häufig mit Abfüllungen aus dem Sherryfass verbunden. Der Ulex zeigt die Destillerie von einer anderen Seite. Er reifte in einem Refill Bourbon Cask, das dem Whisky Raum für Rauch, Süße, Salz und Zitrus lässt. Die Fassart ist damit ein prägender Bestandteil der Abfüllung und nicht nur eine technische Angabe.

Rauch, Süße und maritime Noten

In der Nase zeigt sich zunächst dezenter Rauch, begleitet von Orangenmarmelade, Zitrusnoten und Meer. Am Gaumen wird der Ulex deutlich kräftiger: Dominanter Rauch und Holzkohle treffen auf viel Süße, salzige Noten und etwas Zitrus.

Der Abgang ist lang, leicht pfefferig und süß. Trotz der Fassstärke von 58,2 % vol. bleibt der Alkohol kaum spürbar. Der Ulex ist kräftig und zugleich erstaunlich zugänglich.

Ein weiterer Baustein im Islay-Portfolio

Mit dem Ulex ergänzt die Islay Cask Company ihr Portfolio um Bowmore. Bereits vertreten sind Bunnahabhain, Kilchoman, Caol Ila, Bruichladdich, Laphroaig und Ardbeg. Damit sind fast alle gesetzten Islay-Destillerien im Portfolio vertreten. Nur Lagavulin fehlt noch.

Der Ulex ist damit sowohl eine eigenständige Bowmore-Abfüllung als auch ein weiterer Baustein im Islay-Archiv der Islay Cask Company.

Jetzt öffentlich erhältlich

Der Ulex ist ab sofort im Onlineshop der Islay Cask Company erhältlich. Alle 272 Flaschen stammen aus Cask #347. https://www.islaycaskcompany.de/produkt/ulex-kilarrow-distilled-at-bowmore/