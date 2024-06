Schon im April konnten wir Ihnen die Zusammenarbeit zwischen Johnnie Walker und der Rapperin JUJU44 ankündigen – nun gibt es vom Event in der P61 Gallery in Berlin einen Bericht, gemeinsam mit einer kleinen Galerie vom Event:

So war es auf dem exklusiven Johnnie Walker ,,THE BLEND X JUJU’’ Event in Berlin

Kürzlich traf sich das who is who der Berliner Tastemaking Scene in der P61 Gallery in Berlin-Schöneberg. Johnnie Walker Black Label hat anlässlich des Launches der neuen Music- & Culture Platform ,,Life tastes better when you blend’’ zu diesem besonderen Event eingeladen. Neben Signature Drinks, wie dem Johnnie & White Peach, fand zu Beginn der Veranstaltung ein sehr spannender Panel Talk vor 350 geladenen Gästen aus Musik, Nightlife und Kultur statt. Die Talkrunde wurde moderiert von Miriam Davoudvandi aka Cashmiri, die geladenen Speaker waren Jamal Kamano (Vorstand YAAM), Tithey Schulz (Culture Insider) & Sarah Eikmeier (Culture & Entertainment Manager Diageo). Während des Talks wurde die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft hervorgehoben und wie sie zu mehr kreativem Denken, Innovation und Erfolg beitragen können. Darüber hinaus war auch die Bedeutung und der Erhalt der Club Kultur ein zentrales Thema.

,,Clubs und Kulturbetriebe stehen heute vor enormen finanziellen Herausforderungen’’ Jamal Kamano.

Johnnie Walker nimmt das zum Anlass, das YAAM im Rahmen seines Culture Programms mit einer großzügigen Spende zu unterstützen. Die finanziellen Mittel fließen in erster Linie in den Ausbau eines Musikstudios auf dem Gelände an der Spree.

Anschließend wurde zu einem Mix aus Urbanen Sounds, HipHop und Afrobeats, getreu der Message

,,Life tastes better, when you blend’’, bis spät in die Nacht gefeiert. Das Highlight – der Live Showcase von Juju44, die der P61 Gallery und den Gästen nochmal so richtig aufheizte. Ein rundum gelungener Start für das ,,Life tastes better, when you blend’’ Programm, das über die bevorstehende Festival Saison u.a. auf dem Splash! mit spannenden Kollaborationen mit weiteren Artists fortgeführt wird – Stay tuned!

