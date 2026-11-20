Auf seiner Suche nach außergewöhnlichen Einzelfässern wurden Takesado Oji, Boris Borissov und Sebastian Jaeger als Wu DRAM Clan auf der Isle of Skye und auf Islay. In der Torabhaig Distillery wählten sie für ihre Abfüllung ein Madeira-Fass. In der Brennerei Ardnahoe fiel ihre Wahl gemeinsam mit VAME Malts auf ein Bourbon Barrel. Alle Details zu diesen beiden neuen Bottlings erfahren Sie in der Aussendung des Wu DRAM Clan:

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Wu DRAM Clan präsentiert zwei rauchige Einzelfässer von Torabhaig und Ardnahoe

Ein Madeira-Fass von der Isle of Skye und ein Bourbon Barrel von Islay. Der Torabhaig erscheint am 20. November 2026, der gemeinsam mit VAME Malts ausgewählte Ardnahoe folgt am 27. November.

Mit zwei Einzelfassabfüllungen widmet sich der Wu DRAM Clan den frühen Jahrgängen zweier junger schottischer Inselbrennereien. Beide Single Malts wurden 2019 destilliert und von den Brennereien selbst in Fassstärke abgefüllt. Für Fans rauchiger Whiskys bietet sich ein direkter Vergleich. Bei Torabhaig trifft der maritime Torfrauch auf den Einfluss eines Madeira-Fasses, bei Ardnahoe reifte das frühe Islay-Destillat sieben Jahre in einem klassischen Bourbon Barrel.

Hinter dem Wu DRAM Clan stehen die drei Freunde Takesado Oji, Boris Borissov und Sebastian Jaeger. Aus ihrer gemeinsamen Begeisterung für Single Malt entstand ein unabhängiges Abfüllerteam, das heute auch Fässer für Rum, Cognac und Armagnac auswählt. Bei den beiden neuen Abfüllungen fiel die Wahl bewusst auf junge Whiskys, bei denen der Charakter der Brennerei noch deutlich im Glas steht und das Fass schon seinen eigenen Einfluss zeigt.

Torabhaig 2019 – Signature Reserve Madeira Cask #3443

Torabhaig liegt auf der Halbinsel Sleat im Süden der Isle of Skye. Die Brennerei nahm 2017 in einem restaurierten Gutshof den Betrieb auf und war damit die zweite Whiskybrennerei auf Skye. Ihr Stil verbindet deutlich getorftes Malz mit einem maritimen, vergleichsweise feinen Destillat.

Für die Signature Reserve wählte der Wu DRAM Clan das Madeira-Fass #3443. Bei der Fassauswahl reizte das Zusammenspiel von maritimem Torfrauch und der Frucht und Würze, die ein Madeira-Fass beisteuern kann. Destilliert wurde der Single Malt am 12. Dezember 2019, abgefüllt am 25. August 2026 nach gut sechseinhalb Jahren Reifung mit 59,0 % vol. Das Einzelfass ergab 304 Flaschen à 0,7 Liter.

Ardnahoe 2019 – Bourbon Barrel #72, ausgewählt mit VAME Malts

Ardnahoe liegt an der Nordostküste von Islay und nahm im Herbst 2018 unter der Familie Laing die Produktion auf. Eine Besonderheit sind die traditionellen Worm Tubs, in denen der Alkoholdampf in wassergekühlten Kupferschlangen kondensiert. Ardnahoe ist die einzige Brennerei auf Islay, die mit dieser Bauart arbeitet. Das im Januar 2019 befüllte Bourbon Barrel #72 stammt aus den ersten Monaten der Produktion.

Der Wu DRAM Clan und VAME Malts wählten das Fass gemeinsam aus. Beide Teams wollten zeigen, wie sich der Torfrauch des frühen Ardnahoe-Destillats über sieben Jahre im Bourbonfass entwickelt. Am 26. August 2026 wurde der Whisky mit 61,4 % vol. abgefüllt. Das Fass ergab 235 Flaschen à 0,7 Liter. Beide Single Malts wurden ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt.

Die Abfüllung hat für beide Teams auch eine persönliche Bedeutung. Auf der Nürnberger Whiskymesse THE VILLAGE betreiben der Wu DRAM Clan und VAME Malts gemeinsam einen Stand. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Idee, zusammen ein Fass auszuwählen und der Freundschaft eine eigene Abfüllung zu widmen.

„Bei Torabhaig und Ardnahoe steckt die Ehe zwischen Fass und Destillat noch in den ersten Jahren. Da darf es im Glas auch mal wild zugehen. Man merkt, wie viel das Fass schon mitbringt und wie viel Eigenleben das Destillat noch hat. Genau diese Spannung hat uns bei beiden Fässern gepackt.“ Sebastian Jaeger, WDC

Verfügbarkeit

Der Torabhaig 2019 ist ab Freitag, 20. November 2026, im Fachhandel erhältlich. Der Ardnahoe 2019 folgt am Freitag, 27. November 2026. Die teilnehmenden Fachhändler findet ihr auf der Händlerseite des Wu DRAM Clan.

Den Ardnahoe könnt ihr außerdem direkt über VAME Malts beziehen. Wenn ihr euch eine Flasche sichern möchtet, schreibt den Jungs einfach direkt.