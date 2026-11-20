Eine Highland-Brennerei mitten in der Speyside, die sich auch nur als Highland-Destillerie bezeichnet (was geografisch ja auch richtig ist, denn die Speyside ist ein Teil der Highlands) – das ist der Ursprung der neuen Abfüllung unter dem Label „Best Kept Secrets“ von The Caskhound. Vierzehn Jahre alt ist der Single Malt – wie er schmeckt und was er kostet, lesen Sie unten:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

„BEST KEPT SECRETS“:

Ein geheimnisvoller Highlander mit jeder Menge Sherry im Gepäck!

BEST KEPT SECRETS geht in die zweite Runde! THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel präsentiert das nächste gut gehütete Whiskygeheimnis: einen 14 Jahre im First Fill Oloroso Cask gereiften SECRET HIGHLAND. Eine Herkunft mit Geschichte, ein augenzwinkerndes Spiel mit geografischen Grenzen und jede Menge Sherry Power – ab dem 20. November 2026 lässt sich das flüssige Rätsel (vielleicht) lösen!

Manche Geheimnisse muss man nicht lüften. Man kann sie auch einfach trinken. Und bei manchen lohnt es sich sogar, etwas genauer hinzuschauen. Denn nach dem Auftakt auf der schottischen Whiskyinsel Islay führt das zweite Kapitel der Reihe BEST KEPT SECRETS diesmal in die Highlands. Zumindest steht das so auf dem Etikett. Doch wie heißt es so schön? Geography is a matter of perspective …

A LEGEND IN DISGUISE

Hinter dem SECRET HIGHLAND steckt ein Single Malt aus einer renommierten Brennerei in Familienbesitz, die ihrer angestammten Regionsbezeichnung bis heute treu geblieben ist. Schließlich sind manche Destillerien älter als die heutige Einteilung der schottischen Whiskyregionen – warum also liebgewonnene Traditionen über Bord werfen? Kenner dürften bereits eine Ahnung haben, woher dieser Malt tatsächlich stammt. Doch die Frage nach Region und Brennerei darf ruhig offenbleiben. Schließlich soll hier nicht die Herkunft beeindrucken, sondern der Geschmack!

DER NAME BLEIBT GEHEIM, DER CHARAKTER NICHT

Beim Fass gibt es dagegen nichts zu verbergen. Ganze 14 Jahre durfte der Whisky in einem erstbefüllten Oloroso Hogshead reifen. Das Ergebnis ist ein wunderbar vollmundiger, sherrybetonter Single Malt mit üppiger dunkler Frucht, nussiger Tiefe und einer angenehm würzigen, leicht herben Seite. Die kraftvollen 53,5 % Vol. verleihen ihm eine schöne Präsenz am Gaumen, während cremige Textur, satte Süße und selbstbewusste Eichenwürze eine harmonische Balance bilden. Vielschichtig, intensiv, erstaunlich ausgewogen und mit einem langen, wärmenden Nachklang.

Ein echtes Sherry-Schwergewicht also – aber eines mit Ecken und Kanten und ordentlich Charakter. Genau darum geht es Tilo Schnabel bei BEST KEPT SECRETS: Nicht der große Name auf dem Etikett soll die Erwartungen bestimmen, sondern das, was tatsächlich im Glas steckt.

Best Kept Secrets #2: Secret Highland 2011

Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre alt (Distilled: 23.11.2011 • Bottled: 15.10.2026) • 53,5 % Vol.

Unpeated Release • Matured in a First Fill Oloroso Sherry Hogshead • Outturn 220 Flaschen

Non Chillfiltered • Natural Colour • Natural Cask Strength

UVP: 74,90 Euro / 0,7 l

Nase: Hier wird nicht lange gefackelt – Sherry, und zwar reichlich! Saftiger Rosinenkuchen, in Oloroso getränkte Feigen und ein Löffel dunkles Pflaumenkompott machen den Anfang. Frisch geknackte Walnüsse und kandierte Orangenschale mischen sich darunter, dazu ofenwarmes Brot mit einer feinen Malznote, dünn mit Salzbutter bestrichen. Wer dem Glas etwas Zeit lässt, wird mit Toffee, altem Leder, Zimt und einer Nelke belohnt. Ganz hinten wartet eine trockene Holzwürze, die fast an schwarzen Tee denken lässt.

Geschmack: Vollmundig, cremig – und mit ordentlich Schub! Zum Auftakt gibt’s Rum-Rosinen-Fudge, Dattelkaramell und dunkle Schokolade mit Orangensplittern, und zwar nicht zu knapp. Dann zieht das Tempo an: Geröstete Walnuss, kräftiger Espresso, Lakritz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer drängen sich als herber Gegenspieler nach vorn. Zwischendurch Früchtekuchen mit knuspriger, leicht malziger Kante. Auch die Eiche hat was zu sagen, drängelt sich aber nicht vor.

Abgang: Lang, wärmend und mit einem gekonnten Schwenk ins Trockene. Bitterschokolade und herbe Nussnoten halten sich am längsten, während die Sherryfrucht nach und nach in Orangenzeste, Pfeifentabak und einen letzten Kaffeehauch übergeht. Den Schlusspunkt setzt ein Hauch Muscovado-Zucker, der sich über die trockene Würze legt

Fazit: Opulent, raffiniert und mit jeder Menge Persönlichkeit – ein erstklassiger Sherrymalt, der keinen berühmten Namen braucht!

Bei den inneren Werten gibt sich der sherryverwöhnte Highlander wenig geheimnisvoll: der Tropfen wurde in natürlicher Fassstärke, ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoffe abgefüllt. Ab Freitag, 20. November 2026, wartet er in unserem Onlineshop und bei ausgewählten Fachhändlern darauf, entdeckt zu werden.