TTB-Neuheiten: The Macallan Colossus 20 yo, Kilkerran Tulzie

Im November nahm die Schlagzahl der eingereichten neuen Scotch-Bottlings in die us-amerikanische TTB-Datenbank deutlich ab. In dieser Woche entdeckten wir dann wieder die Etiketten zweier Abfüllungen, die wahrscheinlich in der nächsten Zeit veröffentlicht werden. Beide Single Malts, The Macallan Colossus 20 yo und Kilkerran Tulzie, nehmen historische Ereignisse auf. Doch diese waren äußerst unterschiedlich.

The Macallan Colossus 20 yo

Mit The Macallan Colossus 20 yo würdigt die Speyside-Brennerei die Arbeiten und das Wirken des Baumeisters Thomas Telford. Er erhielt 1801 von der britischen Regierung den Auftrag einer Bestandsaufnahme der Verkehrsverbindungen in den schottischen Highlands. Diese waren, wie wir auf Wikipedia lesen können, zu dieser Zeit die schlechtesten in Europa. Im Anschluss wurde Telford mit der Planung und Umsetzung von Infrastruktur-Verbesserungen beauftragt. Nach Telfords Plan und unter seiner Leitung wurde 1815 unter anderem auch die Craigellachie Bridge errichtet, wie auch auf dem Back-Label von The Macallan Colossus 20 yo zu lesen ist:

This 20 years maturation reflects the two decades of rural transformation led by Thomas Telford, culminating in enduring achievements such as the Craigellachie Bridge.

Hier die Etiketten:

Kilkerran Tulzie

Die Gründung der meisten Brennereien geht zurück auf eine Vision. Die der Glengyle Distillery in Campbeltown 1872 auf eine eher handfeste Auseinandersetzung, lesen wir auf dem Backlabel des Kilkerran Tulzie. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts leiteten John und William Mitchell die Springbank Distllery. Nach einem ‚almighty tulzie‘ – hierbei sei es um Schafe gegangen – verließ William die Springbank Distillery und gründete mit Glengyle seine eigene Brennerei in nächster Nähe zur Destillerie seines Bruders.



Mitte der 1920er Jahre kam die Produktion der Brennerei Glengyle im Zuge der großen Campbeltown-Kriese zum Stillstand. Im Jahr 2000 erfolgte die Neugründung, 2004 begann die Herstellung des eigenen Spirits. Dieser kommt aufgrund fehlender Rechte unter dem Namen Kilkerran die Flaschen.

Kilkerran Tulzie (‚Tooly‘ ausgesprochen) wurde aus heavier peated malt als für Kilkerran üblich hergestellt. Und kommt mit 55 % Vol. in die Flaschen, die diese Etiketten tragen werden: