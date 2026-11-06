Genuss trifft Weihnachtszauber – Winterlichen Hoffest bei Lantenhammer

Selbstverständlich lädt die Lantenhammer Destillerie auch 2026 zu ihrem „Winterlichen Hoffest“ ein. Am 21. und 22. November zeigt sich der Innenhof der Brennerei wieder als stimmungsvoller Hüttenzauber. Bei freiem Eintritt präsentiert die Brennerei ein buntes Programm mit kulinarischen Genüssen, festlicher Stimmung und vielen weiteren Highlights.

Mehr Details sowie einige stimmungsvolle Bilder in der folgenden Pressemitteilung:

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GENUSS TRIFFT WEIHNACHTSZAUBER – WINTERLICHES HOFFEST BEI LANTENHAMMER

Die Traditionsdestillerie lädt am 21. und 22. November zum „Winterlichen Hoffest“ ein. Zwei Tage voller Genuss, Musik, Handwerkskunst und magischer Momente für die ganze Familie.

Hausham, November 2026: Wenn der Duft von Glühwein und winterlichen Schmankerln durch die Luft zieht, rockige Klänge auf festliche Stimmung treffen und funkelnde Eisskulpturen entstehen, ist es wieder so weit: Die LANTENHAMMER Erlebnisdestillerie lädt am 21. und 22. November 2026 zum beliebten „Winterlichen Hoffest“ nach Hausham ein. Für ein Wochenende verwandelt sich der Innenhof der Traditionsbrennerei in einen stimmungsvollen Hüttenzauber voller Genuss, Musik und besonderer Erlebnisse.

GENUSS, MUSIK UND ECHTE HANDWERKSKUNST

Zwischen festlich geschmückten Hütten und duftenden Köstlichkeiten gibt es jede Menge zu entdecken. Regionale Aussteller präsentieren liebevoll gefertigte Handwerkskunst und besondere Geschenkideen. Herzhafte und süße Schmankerl, feinster Glühwein und winterliche LANTENHAMMER Cocktails laden zum Genießen und Verweilen ein. Für die passende Stimmung sorgen die legendären „Sweet Dudes“ mit ihren rockigen Beats und mitreißender Live-Musik.

Auch für Spirituosenliebhaber hält das Hoffest besondere Highlights bereit: Mit der streng limitierten SILD Whisky Edition „Lost Cave #03“ erwartet die Gäste ein außergewöhnlicher Whisky mit intensivem Torfrauch und eleganten Moscatel-Aromen. Ebenfalls wieder mit dabei ist das beliebte LANTENHAMMER Weihnachtselixier – in diesem Jahr eine winterliche Komposition aus aromatischen Kirschen, bayerischem Rum und feinem Zimt.

KUNST, MAGIE UND BESONDERE MOMENTE

Spektakulär wird es beim Live-Eisschnitzen mit Christian Staber, der aus massiven Eisblöcken faszinierende Kunstwerke erschafft. Tattooartist Dani von Stichpunkt Miesbach sorgt mit seiner Tattooshow für Kunst, die unter die Haut geht. Wer die Geheimnisse der Brennkunst entdecken möchte, kann bei kostenfreien Destillerieführungen einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Ein besonderes Erlebnis für kleine und große Besucher verspricht Zauberkünstler Maxi, der am Sonntag, den 22. November, um 13 und 15 Uhr mit seinen magischen Shows für staunende Gesichter sorgt.

GROSSE TOMBOLA – GEWINNEN UND GUTES TUN

Auch in diesem Jahr verbindet LANTENHAMMER Genuss mit sozialem Engagement. Bei der großen Tombola warten zahlreiche hochwertige Gewinne. Die Einnahmen kommen dem Zirkusprojekt „MANEGE FREI“ 2027 der Grundschule Miesbach zugute. Damit unterstützt die Destillerie ein besonderes Erlebnis, bei dem Kinder gemeinsam ihre Talente entdecken, Mut beweisen und über sich hinauswachsen können.

„Unser Winterliches Hoffest ist für uns jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Es bringt Menschen zusammen, schafft unvergessliche Momente und zeigt, wie viel Lebensfreude in unserer Region steckt. Umso schöner ist es, wenn wir mit unserer Tombola auch den Kindern der Grundschule Miesbach ein Lächeln ins Gesicht zaubern können“, freut sich Tobias Maier, Geschäftsführer der LANTENHAMMER Destillerie.

VORBEIKOMMEN. STAUNEN. GENIESSEN. FEIERN.

Ob mit Freunden, der Familie oder auf der Suche nach besonderen Weihnachtsgeschenken – das Winterliche Hoffest bei LANTENHAMMER verspricht zwei unvergessliche Tage voller vorweihnachtlicher Lebensfreude.

Samstag, 21. November 2026 | 11–21 Uhr

Sonntag, 22. November 2026 | 11–19 Uhr

Eintritt frei!

Weitere Informationen unter www.lantenhammer.de