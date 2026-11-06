Serge verkostet: Ein Duo Glentauchers

Die Tasting Notes zu zwei unabhängigen Abfüllungen von Malts der Speyside-Brennerei finden wir heute auf Whiskyfun
Im letzten Jahr präsentierte uns Serge Valentin noch eine fünfteilige Verkostungs-Reihe mit Malts aus der Glentauchers Distillery. In diesem Jahr kam die Speyside auf Whiskyfun bisher noch nicht zu einem Auftritt. Dies ändert sich heute: Ein 17 Jahre alter Glentauchers von Duncan Taylor mit mizunara finish und der Glentauchers aus Sir Kenny Dalglish’s Vintage Moments von Gordon & MacPhail bilden die Session die Tages. Hier die Übersicht:
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Inhalt verantwortet das Unternehmen
Glentauchers 17 yo 2008/2026 (53.5%, Duncan Taylor, Octave, mizunara finish)
84
Glentauchers 1995/2026 ‘The Fairytale’ (57.2%, Gordon & MacPhail, Sir Kenny Dalglish’s Vintage Moments, cask #5076)
85
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