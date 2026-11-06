Serge verkostet: Ein Duo Glentauchers

Im letzten Jahr präsentierte uns Serge Valentin noch eine fünfteilige Verkostungs-Reihe mit Malts aus der Glentauchers Distillery. In diesem Jahr kam die Speyside auf Whiskyfun bisher noch nicht zu einem Auftritt. Dies ändert sich heute: Ein 17 Jahre alter Glentauchers von Duncan Taylor mit mizunara finish und der Glentauchers aus Sir Kenny Dalglish’s Vintage Moments von Gordon & MacPhail bilden die Session die Tages. Hier die Übersicht:

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