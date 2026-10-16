Ab sofort im Fachhandel finden sich die beiden Neuheiten des unabhängigen Abfüllers Alambic Classique – ein Glentauchers aus dem Jahr 2008 und ein Invergordon 1989, ein Single Grain aus den Highlands.

Für beide hat der Abfüller Infos und ausführliche Tasting Notes geschickt:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Alambic Classique Neuheiten Oktober 2026 – Glentauchers 2008 und Invergordon 1989

Zwei neue Abfüllungen von Alambic Classique sind ab sofort im Fachhandel erhältlich.

Aus der „Special Vintage Selection“ gibt es einen 18jährigen Glentauchers von 2008 aus einem 1st Fill Bordeaux Red Wine Barrel, mit 60,0 %

Die Tasting Notes:

Aroma:

Man fühlt sich sofort in ein schottisches Dunnage Warehouse versetzt. Die Nase umfangen Aromen von lange gereiften Whiskyfässern und alkoholgetränktem Lehmboden. Eine schwere Süße, die fast kristallin erscheint, mischt sich mit Eichenholzwürze und Röstaromen. Der Whisky öffnet sich und offenbart Noten von getrockneter roter Marmelade und reifen dunklen Beeren. Es folgt der Duft von kräftigem Espresso und an eine an abgeflammtes Holz erinnernde zarte Rauchnote. Mit der Zeit nimmt man getrocknete Kräuter, vielleicht Oregano und ein Hauch Liebstöckel, wahr. Später entwickeln sich Aromen von edlen Zartbitterpralienen, Oatcakes und rotem Pfeffer. Über allem liegt eine leicht fleischige Note, die die Aromen verbindet.

Geschmack:

Der Geschmack ist sehr intensiv, auch hier zeigen sich die tiefen, an ein Dunnage Warehouse und an lange gereifte Fässer erinnernde Aromen sehr deutlich. Man schmeckt intensiv dunkle Schokolade und kräftige Röstaromen, denen dunkles Karamell und Muskatnuss folgen. Es entwickeln sich trockene Noten, spürbarer Holzrauch und etwas harzige Aromen. Die schwere Süße von getrockneten Orangenschalen und Bourbonvanille mischen sich mit Nüssen und einer wunderbaren Eichenholzwürze. Dann wird die Süße breiter und hinterlässt ein Mundgefühl von Geleefrüchten. Mit jedem Schluck wird die etwas zarte bittere Kakaonote immer kräftiger und mischt sich mit gewachstem Leder. Später folgt neben den trocken holzigen Aromen eine angenehm prickelnde Schärfe, abgelöst durch Holunderbeerensaft und schwarzem Assam-Tee.

Abgang:

Der Whisky klingt lang und intensiv mit Aromen von dunkler Schokolade, Nüssen, dunklen Früchten und einer cremigen würzigen Holzrauchnote aus.

Ein echter Wohlfühlwhisky, perfekt für die dunkle Jahreszeit und ein Muss für Fans von Whiskies mit schweren Sherrynoten.

Aus der Rare & Old Serie präsentieren wir einen 37jährigen Invergordon von 1989 aus einem Spanish Rioja Barrel, mit 42,9%.

Tasting Notes:

Aroma:

Typisch alter Grain! Die Aromen sind süß und etwas klebrig, kurz meint man grüne Blätter zu riechen. Es folgen Nusscreme und frisches Holz, gepaart mit gelben Geleefrüchten und Karamell. Die Nase wird kräftiger. Röstaromen, Leder und ein wenig rosa Pfeffer werden abgelöst von buttrigen Noten und Rosinen. Fast meint man, einen alten Sherry zu riechen.

Geschmack:

Im Mund ist der Invergordon kräftig mit buttrigen Aromen und tropischen Früchten. Vanille, Karamell und etwas Eichenholzwürze entwickeln sich, bevor sich eine zarte Bitternote darüberlegt. Mit jedem Schluck wird die Süße stärker. Kokos, Zuckerwatte und eine weiche Cremigkeit mischen sich mit einem Hauch von süßem Tabak. Die Aromen werden immer kräftiger und frischer, bevor sich zum Ende Noten von Muskatnuss und einer angenehmen herben Note entwickeln.

Abgang:

Der Nachklang ist lang mit viel Karamell und Vanille, abgerundet durch eine milde Eichenholzwürze.

Ein schöner alter Grain. Die Weinnoten sind nicht zu dominant und betonen den Charakter des Invergordon.

Auch als Miniatur erhältlich 0,05 l