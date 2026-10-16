TTB Neuheit: Highland Park 41yo

Ein Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank deutet auf das baldige Erscheinen einer offiziellen Highland Park Abfüllung im Alter von 41 Jahren hin. Wenn ein Datenbankeintrag so aussieht wie das Label für den Highland Park Aged 41 Years, dann deutet das darauf hin, dass das Label ins Glas der Flasche geätzt ist und die Überverpackung dann dementsprechend aufwendig ausfallen wird.

Also: Wenig jetzt zu sehen vom Highland Park Aged 41 Years, der mit 47,1% Vol. abgefüllt ist oder werden wird, aber dafür nachher umso mehr. Hier die Etiketten: