Serge verkostet: Drei aus Highland Park

Von einem Blended Scotch mit Highland Park (das letzte Fass aus den Beständen von Gordon & MacPhail, abgefüllt von Decadent Dirnks) über eine Abfüllung aus dem Jahr 1987 zum Highland Park 54yo – das ist die Tasting-Reise von Serge Valentin heute auf seiner Seite. Alle drei Abfüllungen werden hoch bewertet, zwei davon sogar mit 93 Punkten.

Und dann kommt noch der Miraon aus Südkorea dazu, ein Shochu, den wir hier erwähnen, aber gemäß unserer Ausrichtung nicht besprechen…

Die ausführlichen Notes finden Sie hier – unsere Tabelle wie immer unten:

Abfüllung Punkte

Old Orkney Relics 30 yo 1996/2026 (41.7%, Decadent Drinks, blended Scotch, refill sherry butt, 492 bottles) 89 Highland Park 13 yo 1974/1987 (58.4%, Intertrade) 93 Highland Park 54 yo 1968/2023 (46.9%, OB, refill and 1st fill sherry, 225 bottles) 93