In einer kurzen Pressemitteilung informiert der Alba-Collection Verlag unsere Leser darüber, dass die beliebte Tasting Map Islay nun in der 3. aktualisierten Auflage erhältlich ist. Auf der Vorderseite vereint sie die aktuellen und in Bau befindlichen Brennereien, auf der Rückseite jene, die nicht mehr in Betrieb sind oder abgerissen werden.

Zahlen, Daten und Bestellmöglichkeit für die Tasting Map Islay finden Sie hier:

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Alba-Collection Verlag veröffentlicht 3. Aktualisierte Auflage Tasting Map Islay

Hamburg, 08. Oktober: Die Tasting Map Islay ist in 3. aktualisierter Auflage erschienen.

Stand 09/2026:

aktive Destillerien: 11

geschlossenen Destillerien: 14

geplante Destillerien: 17

Originaltitel: Islay’s Whisky Distilleries

Verlag: Alba-Collection Verlag

Erscheinungstermin: 01. Oktober 2026

Auflage: 3. aktualisierte Auflage (09/2026)

Sprache: Englisch

Seiten: 2

Format: 21 x 29,7 cm (DIN A4)

Material: 300 g/qm Papier mit beidseitig Glanzcello

ISBN: 978-3-944148-92-2

Preis: 5,00 €

Erhältlich in Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag

(https://www.alba-collection.de/p/whisky-distilleries-japan-tasting-map)