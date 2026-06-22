Alkoholfreier Genuss, ob Bier oder an Spirituosen angelehnte Drinks, entwickelt sich zu einem immer wichtigeren Segment. Die Schweizer Marke Rebels 0.0% präsentierte im September 2023 ihren ersten alkoholfreien Malt Blend (wir berichteten). Ihr Portfolio, inspiriert von klassischen klaren und dunklen Spirituosen sowie Aperitifs, wird in Deutschland jetzt von der Lantenhammer Destillerie vertrieben. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 25,90 € pro 500-ml-Flasche. Sämtliche Produkte sind über die LANTENHAMMER Destillerie im deutschen Fachhandel, sowie in Gastronomie und Hotellerie erhältlich.

Mehr zum Portfolio von Rebels 0.0% und der Vertriebspartnerschaft der beiden Unternehmen in Pressemitteilung der Lantenhammer Destillerie:

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LANTENHAMMER startet Vertrieb von REBELS 0.0% in Deutschland

Hausham, Juni 2026 – Die Schweizer Erfolgsmarke REBELS 0.0% und die renommierte LANTENHAMMER Destillerie starten im Juni 2026 eine strategische Vertriebspartnerschaft für den deutschen Markt. Künftig übernimmt die LANTENHAMMER Destillerie den Vertrieb der alkoholfreien Premium Spirituosen von REBELS 0.0% in Deutschland und baut damit ihr Portfolio im wachstumsstarken Bereich alkoholfreier Premium-Alternativen gezielt aus.

Mit der Partnerschaft treffen zwei Unternehmen aufeinander, die höchste Ansprüche an Qualität, Handwerkskunst und modernen Genuss verbinden. REBELS 0.0% zählt heute zu den international erfolgreichsten Marken im Bereich alkoholfreier Spirituosen und ist bereits in über zwölf Ländern vertreten. Die mehrfach ausgezeichneten Produkte werden weltweit in 5-Sterne-Hotels, Michelin-Sterne-Restaurants und Premium-Bars serviert.

Die LANTENHAMMER Destillerie aus Hausham am Schliersee steht seit 1928 für herausragende Destillationskunst und wurde von 2020 bis 2024 fünfmal in Folge als „Destillerie des Jahres“ ausgezeichnet. Mit der Übernahme des Deutschlandvertriebs von REBELS 0.0% erweitert LANTENHAMMER sein Premiumportfolio um innovative alkoholfreie Alternativen und reagiert auf die stark steigende Nachfrage nach bewussten Genusskonzepten.



„Deutschland ist für uns ein strategisch enorm wichtiger Markt. Mit LANTENHAMMER haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der unsere Qualitätsphilosophie teilt und über exzellente Expertise sowie ein starkes Netzwerk im Premiumsegment verfügt“, sagt Christof Tremp, Gründer und CEO von REBELS 0.0%. „Gemeinsam möchten wir alkoholfreien Genuss auf ein neues Niveau heben und noch mehr Menschen für moderne 0.0%-Drinks begeistern.“

Auch Tobias Maier, Destillateurmeister und Geschäftsführer der LANTENHAMMER Destillerie, sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit:

„REBELS 0.0% hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, wie hochwertig alkoholfreie Spirituosen heute sein können. Die Marke passt perfekt zu unserem Verständnis von Premiumqualität, Innovationskraft und zeitgemäßem Genuss. Wir freuen uns sehr darauf, REBELS 0.0% in Deutschland weiter auszubauen.“

Der deutsche Markt für alkoholfreie Spirituosen wächst dynamisch. Insbesondere Millennials und Gen Z treiben die Nachfrage nach hochwertigen alkoholfreien Alternativen voran. Themen wie bewusster Konsum, Wellness und mentale Klarheit prägen zunehmend die moderne Getränkekultur. REBELS 0.0% profitiert von diesem Wandel und verzeichnet ein beeindruckendes Umsatzwachstum.

Die alkoholfreien Spirituosen von REBELS 0.0% werden in der Schweiz hergestellt und basieren auf einem aufwendigen Doppel-Destillationsprozess mit natürlichen Botanicals. Das Ergebnis sind komplexe, authentische Aromen, die kompromisslosen Genuss ohne Alkohol ermöglichen. Mit der Vertriebspartnerschaft wollen beide Unternehmen die Sichtbarkeit alkoholfreier Premium-Spirituosen im deutschen Markt weiter stärken und neue Impulse für Gastronomie, Handel und moderne Barkultur setzen.

Inspiriert von klassischen klaren und dunklen Spirituosen sowie Aperitifs umfasst das Sortiment von REBELS 0.0% aktuell sechs mehrfach ausgezeichnete alkoholfreie Premium-Spirituosen: BOTANICAL DRY, DARK SPICE, MALT BLEND, SWEET AMARETTI, ROSSO sowie DOLCE SPRITZ. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 25,90 € pro 500-ml-Flasche. Sämtliche Produkte sind über die LANTENHAMMER Destillerie im deutschen Fachhandel, sowie in Gastronomie und Hotellerie erhältlich.