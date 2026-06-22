Starward wird Partner von Rugby Australia

Die australische Whisky-Marke Starward, seit Beginn des Jahres wieder vollständig im Besitz des Gründers David Vitale (wir berichteten), hat eine mehrjährige Partnerschaft mit Rugby Australia vereinbart. Diese beginnt mit der internationalen Saison 2026. Die in Melbourne ansässige Brennerei wird als offizieller Whisky-Partner der Männer-Nationalmannschaft Wallabies, der Frauen-Nationalmannschaft Wallaroos sowie des Turniers Perth SVNS. Durch die Partnerschaft wird Starward bei allen Heimspielen (Test Matches) der Wallabies und Wallaroos sowie beim Turnier „Perth Sevens“ im Mittelpunkt des Fan-Erlebnisses stehen. Zudem ist Australien Gastgeber der nächsten Rugby-Weltmeisterschaft der Männer im Oktober 2027 sowie der nächsten Rugby-Weltmeisterschaft der Frauen im Jahr 2029.

Starward-Gründer David Vitale sagte:

“When I started Starward, I wanted to make a whisky that could stand next to the world’s best and belong there – not as an Australian version of something else, but as something the world hadn’t tasted before. “The Wallabies and Wallaroos are building toward exactly that moment: Australia on home soil in 2027 and 2029, showing the world what we’re made of. That’s a story Starward understands from the inside. We’re proud to be part of it.”

Die Vereinbarung umfasst zudem Rechte im Bereich Hospitality an Spieltagen, Stadionwerbung, Auftritte von Spielern, Co-Branding-Merchandise sowie eine Reihe von limitierten Produktveröffentlichungen.