Gründer David Vitale übernimmt Starward Whisky wieder vollständig

Die Whisky-Destillerie Starward, 2007 gegründet, ist jetzt wieder vollständig im Besitz ihres Gründers David Vitale. Im Rahmen des Programms Distill Ventures von Diageo (dieses stellten wir Ihnen hier vor) erwarb der Getränke-Konzern Ende 2015 eine Minderheitenbeteiligung an dem australischen Unternehmen (wir berichteten). Zu Beginn des vergangen Jahres wurde dann bekannt, als Diageo seine Beteiligung an der dänischen Destillerie Stauning beendete (wir berichteten), dass der Konzern sein Programm Distill Ventures mehr oder minder beenden wird.

Starward Whisky gab in dieser Woche bekannt, dass David Vitale das Unternehmen vollständig übernommen hat und die Zukunft des Unternehmens gestalten wird. Damit kehrt die Marke in die Hände des Gründers zurück, der sich unglaublich glücklich zeigt: