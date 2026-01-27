Dienstag, 27. Januar 2026, 13:10:03
IslandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Quartett Torabhaig

Gute bis sehr gute Bewertungen erhalten Torabhaig ‘Sound of Sleat’ sowie die drei unabhängigen Abfüllungen in der Verkostung des Tages

Einige extrem seltene Talisker stehen für Serge Valentin bereit, verkostet zu werden. Da aber erst vor kurzem ähnliche Bottlings bei Whiskyfun ihre Auftritte hatten, bleibt Serge zwar auf der Insel Skye, greift allerdings zu Malts der Brennerei Torabhaig. Da die Destillerie erst seit 2017 in Betrieb ist, sind ihre Whiskys selbstverständlich noch recht jung. Und doch erhalten Torabhaig ‘Sound of Sleat’ und die drei Indie-Bottlings gute bis sehr gute Bewertungen:

AbfüllungPunkte

Torabhaig ‘Sound of Sleat’ (46%, OB, Legacy Series, Chapter No.4, 2025)84
Torabhaig 2018/2023 ‘Club Reserve Release No.5’ (60.7%, OB, Barbados rum barrel, cask #1056, 293 bottles)87
Torabhaig 7 yo 2018/2025 (56.7%, Dràm Mor, 1st fill bourbon, cask #1160, 241 bottles)87
Torabhaig 7 yo 2018/2025 (60.4%, Hannah Whisky Merchants, Samhain Series, 1st fill bourbon barrel, cask #1137, 215 bottles)87 

