TTB-Neuheiten: Glen Moray 21 yo Triple Cask und Ledaig Castaway

Auch in dieser Woche können wir Ihnen mögliche kommende Neuerscheinungen vorstellen, die wir in der us-amerikansichen TTB-Datenbank gefunden haben. Aus der Brennerei Glen Moray kündigt sich ein 21 Jahre alter Malt an, der in Bourbon-, Port und Madeira-Fässern lagerte. Und der stark rauchig-torfige Ledaig Castaway der Tobermory Distillery reifte in Rum- und Tequila-Casks. Die Details:

Als Small Batch Release ist die Abfüllung Glen Moray 21 yo Triple Cask beschrieben. Der Single Malt ist ohne Kühlfiltrierung und mit 46,3 % Vol. abgefüllt, erwarten dürfen wir „A complex 21 Years Old uniting notes of apple pie, and cinnamon with orange zest, oak and hazelnut“. So sehen die Etiketten aus:

Mit starken 61,1 % Vol. fand der rauchig-torfige Ledaig Castaway aus der auf der Isle of Mull liegende Tobermory Distillery seinen Weg in die Flaschen. Der Single Malt reifte in Rum- und Tequila-Casks und wie folgt beschrieben:

Charged with maritime peat and lifted by exotic influence, Ledaig Castaway reveals aromas caramelised banana, grilled pineapple and bright citrus. On the palate herbal agave, sea spray, black pepper and smoky spice, lead into a long finish of smouldering peat embers, demerara sweetness and a twist of lime.

Ledaig Castaway ist ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung, seine Label sehen so aus: