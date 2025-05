Neu bei Kirsch Import: Signatory 100 Proof Exceptional Casks, Dragonjuice, 14mal Murray McDavid und Starward Botrytis Cask

Als äußerst umfangreich präsentieren sich heute die Neuheiten von Kirsch Import. Neben zwei neuen Bottlings von Signatory Vintage aus der 100 Proof Edition und dem Dragonjuice des Whisky Druid sind dies 14 Abfüllungen von Murray McDavid sowie die australische Starward Distillery mit ihrer Botrytis Cask Abfüllung.

Hier alle Details sund Einzelheiten zu den Neuheiten:

Niedrige Preise – hohes Alter:

Signatory legt 100 Proof Exceptional Casks nach

Mit den Exceptional Casks der 100 Proof Edition erfüllt Signatory Vintage die Wünsche anspruchsvoller Genießer. Einer der beliebtesten unabhängigen Abfüller Schottlands kombiniert in der Reihe erschwingliche Preise mit lange gereiften Whiskys aus renommierten Brennereien.

Neuestes Beispiel: der Speyside (GL) 16 y.o. Idealtypisch für seine Ursprungsregion, ist der geheimnisvolle Single Malt mit eleganten Eigenschaften ausgestattet. Nach 16 Jahren in First Fill Oloroso Sherry Hogsheads stoßen tiefe Noten von Nüssen, reifen dunklen Früchten und Zartbitterschokolade hinzu, die sich bei kräftigen 100 Proof, also 57,1% vol., entfalten. George Smith wäre stolz.



Der Blair Athol 2007/2025 verbrachte mehr als 17 Jahre in Sherry Butts. Erstbefüllt mit Oloroso, unterstreichen sie den voluminösen Charakter des als Single Malt seltenen Highlanders: würzig, nussig und mit kräftigen Sherrynoten. Zum ungehemmten Genusserlebnis tragen der Verzicht auf Kühlfiltrierung und die rein natürliche Farbgebung bei.

Speyside (GL) 16 y.o.

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #8

16 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Blair Athol 2007/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #9

17 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Der Druide wird zum Drachenreiter:

Dragonjuice zaubert hohe Qualität zum niedrigen Preis herbei

Qualitätsvoller Single Malt Scotch, Hochgenuss und kleine Preise in einer Abfüllung vereint? Dieser Zaubertrick gelingt dem Whisky-Druiden mit seinem Dragonjuice 10 y.o. Gebrannt wurde das Elixier für Anspruchsvolle in einer unabhängigen Speyside-Brennerei – gereift in einer köstlichen Kombination aus Likörweinfässern.

Je ein Oloroso Sherry Hogshead und ein Ruby Port Barrique übten ihre Fassmagie auf den Single Malt aus: Beerenmus trifft so auf Demerara-Zucker, Sahne auf geraspelte Schokolade und Marmorkuchen auf schwarzen Tee. Diese zauberhafte Kombination kommt bei kräftigen 53,3% vol. voll zum Tragen und benötigt für ihren Effekt weder Kühlfiltrierung noch Farbstoff.

Dragonjuice 10 y.o. – Speyside

Whisky Druid Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Hogshead, Ruby Port Barrique

53,3% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Beerenmus mit Demerara-Zucker, süßem Hagebuttentee und ein paar Schokoladenraspeln. Die Fruchtnoten werden im Laufe der Zeit von Marmorkuchen abgelöst.



Gaumen: Auf einen intensiven Antritt mit Kompott aus Beerenfrüchten, Sahne und etwas geraspelter Schokolade folgen karamellisierter Demerara-Zucker und Marmorkuchen, die zu dunkler Schokolade übergehen.



Nachklang: Fruchtig, mit abklingender Süße, schwarzem Tee und dunkler, trockener Schokolade.

Finishes aus über 40.000 Casks:

Vielschichtige Neuheiten von Murray McDavid

Aus über 40.000 Fässern von mehr als 90 verschiedenen schottischen Brennereien kreiert Murray McDavid facettenreiche Erlebnisse von „mystery malt“ bis Rarität. Was der unabhängige Holzschatz zu bieten hat, demonstrieren gleich 14 Neuheiten.

In der Serie Mission Gold wird dabei fündig, wer besonders alte, seltene und außergewöhnliche Whiskys sucht – wie etwa den fruchtig-robusten Allt-a-Bhainne 1996/2025 mit Madeira-Finish. Im Loch Lomond 1996/2025 trifft ausgesprochen komplexer Grain auf französischen Dessertwein, während der 32 Jahre alte Cameronbridge 1992/2025 auf den Einfluss der geschlossenen Rum-Brennerei Uitvlugt setzt. Dem raren Strathmill 1996/2025 gönnte man ein hocharomatisches Finale in Rotweinfässern.

Anspruchsvolle Gaumen treffen zudem in der Reihe Benchmark auf bis zu 16 Jahre gereifte Erlebnisse der Speyside, Highlands und Isle of Islay. Vom lebhaft-malzigen Benriach 2014/2025 aus kleinen Koval Rye Casks über den in Sherryfässern veredelten Geheimtipp Glen Garioch 2010/2025 bis zum vollständig in Marsala Casks gereiften Inchmurrin 2018/2025 von Loch Lomond: Die Single Malts setzen Maßstäbe in der Kunst der Fassreifung.



Mit dem „mystery malt“ Lennox Peat 2018/2025 gibt es darüber hinaus einen heimlichtuenden Highlander aus klassischen Bourbon Barrels zu entdecken. Gleich zweifach in Likörweinfässern veredelt, zeigt der üppige North British 2011/2025 die Dimensionen von Single Grain Whisky auf.

Allt-a-Bhainne 1996/2025

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold

28 Jahre

Dest.: 1996

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Justino’s Madeira Wine Cask (Finish)

662 Flaschen (insgesamt)

48,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Loch Lomond 1996/2025

Murray McDavid Highland Single Grain Scotch Whisky

Mission Gold

28 Jahre

Dest.: 1996

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Sauternes Wine Cask (Finish)

686 Flaschen (insgesamt)

51,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Cameronbridge 1992/2025

Murray McDavid Lowland Single Grain Scotch Whisky

Mission Gold

32 Jahre

Dest.: 1992

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Uitvlugt Rum Cask (Finish)

720 Flaschen (insgesamt)

47,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Strathmill 1996/2025

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold

28 Jahre

Dest.: 1996

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Saint-Julien Red Wine Cask (Finish)

516 Flaschen (insgesamt)

52,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Benriach 2014/2025

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

10 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Koval Rye Cask (Finish)

629 Flaschen (insgesamt)

52,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Blair Athol 2008/2025

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

16 Jahre

Dest.: 2008

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Koval Bourbon Cask (Finish)

879 Flaschen (insgesamt)

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 2014/2025

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

10 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry & Amarone Cask (Finish)

1.262 Flaschen (insgesamt)

53,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glen Garioch 2010/2025

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

14 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Ximénez-Spínola Pedro Ximénez Sherry Cask (Finish)

913 Flaschen (insgesamt)

51,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glentauchers 2009/2025

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

15 Jahre

Dest.: 2009

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Cognac Cask (Finish)

464 Flaschen (insgesamt)

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Inchgower 2010/2025

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

14 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Tokaji Wine Cask (Finish)

721 Flaschen (insgesamt)

53,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Inchmurrin 2018/2025

Murray McDavid Highlands Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

6 Jahre

Dest.: 2018

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Marsala Wine Casks

868 Flaschen (insgesamt)

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Linkwood 2012/2025

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

12 Jahre

Dest.: 2012

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry & Tawny Port Cask (Finish)

1.232 Flaschen (insgesamt)

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Lennox Peat 2018/2025

Murray McDavid Highland Single Malt Scotch Whisky

Mystery Malt

6 Jahre

Dest.: 2018

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Barrels

797 Flaschen (insgesamt)

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

North British 2011/2025

Murray McDavid Lowland Single Grain Scotch Whisky

Select Grain

13 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Caves de Murça Tawny Port & Ximénez-Spínola Pedro Ximénez Sherry Cask (Finish)

601 Flaschen (insgesamt)

51,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Edelfäule für Premium Single Malt:

Außergewöhnlich genießen mit Starward Botrytis Cask

Von der Food- und Bar-Szene ihrer Heimatstadt Melbourne inspiriert, produziert die Starward Distillery Single Malts, die das Genusserlebnis fokussieren: zugänglich, progressiv und saftig gereift in Australiens feinsten (Likör-)Weinfässern. Ihre preisgekrönten Standards haben die urbanen Brenner längst perfektioniert – auch optisch. Mit den Projects leben sie ihre Kreativität aus und kreieren Sonderabfüllungen, die über den Tellerrand der Whiskyherstellung blicken. Das neueste Beispiel: Starward Botrytis Cask.

Botrytis (auch bekannt als Edelfäule) ist eine antike Art von Wein, die auf das Jahr 1526 zurückgeht. Sie erfordert höchste Sorgfalt, Geschick und perfekte Bedingungen. Denn: Tritt die Edelfäule zu früh auf, gefährdet sie den Ertrag. Zum richtigen Zeitpunkt lässt sie aber einige der wertvollsten Weine der Welt entstehen. Wie? Botrytis dringt in die Frucht ein und entzieht ihr das Wasser. Zurück bleibt eine Traube mit köstlich hohem Zuckergehalt – perfekt für einen Dessertwein.



Der Starward Botrytis Cask reift sieben Jahre lang in frischen und ausgebrannten Fässern, die Botrytis-Semillon-Dessertwein enthielten. Mit üppigen Noten von Aprikosen-Plunder und Orangenblüten verweilt der Single Malt sehr lang und ausgewogen am Gaumen.

Starward Botrytis Cask 7 y.o.

Single Malt Australian Whisky

Starward Projects

7 Jahre

Dest.: 2017

Abgef.: 2024

Herkunft: Australien, Melbourne

Fasstyp: Botrytis Dessert Wine Barrels

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Getrocknete Aprikosen, Orangenblüten, Marzipan und Honig auf Toast.



Gaumen: Getrocknete Aprikosen, Marmelade, Zedernholz und Muskatnuss.



Nachklang: Kräftiger, langer Nachklang mit anhaltenden Aromen von Marmelade auf Toast, Aprikosenkuchen und Bienenwachs.